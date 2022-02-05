نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول العطلات والإجازات الرسمية في السعودية 2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جدول العطلات والإجازات الرسمية في السعودية 2022 العطلات والإجازات الرسمية من أكثر الأيام التي ينتظرها الجميع طوال أيام السنة، والتي يتمكن خلالها من قضاء وقت طويل مع أفراد الأسرة، أو الذهاب إلى أحد أماكن النزهه والترفيه، أو أخذ قسط من الراحة، فهمها اختلفت طرق قضاء هذه العطلة، ولكن يتفق الجميع على انتظارها، ومع دخول العام الجديد فإن هناك العديد من المناسبات الوطنية والدينية والعطلات الأسبوعية التي تحل على أبناء المملكة العربية السعودية، والتي تهتم بهذه المناسبات ونحتفل بها من عام لآخر، وسوف نعرض لكم الآن جدول العطلات والإجازات الرسمية في السعودية 2022 بالتفصيل.

العطلات الرسمية في السعودية 2022

العطلات الرسمية في السعودية 2022 استقبلنا منذ أيام قليلة عام جديد، ومع كل عام توجد العديد من المناسبات الدينية والوطنية التي يحتفل بها كافة أفراد المجتمع، كما تعتبر إجازة رسمية للموظفين والطلاب والعاملين في المؤسسات العامة والخاصة، ومن أهم العطلات التي تشهدها المملكة خلال العام الجاري.

إجازة عيد الفطر المبارك يوم 3،2،1 مايو 2022.

وقفة عيد الأضحى المبارك 7 يوليو 2022.

إجازة عيد الأضحى المبارك أيام 10،9،8 يوليو 2022.

بداية موسم الحج يوم 11 يوليو 2022.

العيد الوطني للمملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر.

المولد النبوي الشريف يوم 18 أكتوبر 2022.

عطلات خاصة بالمدارس في السعودية

عطلات خاصة بالمدارس في السعودية تناولنا مجموعة العطلات التي ستشهدها المملكة خلال العام الجاري، والتي يحتفل بها جميع أبناء المملكة وكذلك الوافدين وتعد عطلة رسمية لهم، ولكن هناك عطلات أخرى خاصة بالطلاب والعاملين في المدارس، أهمها:

إجازة نهاية الأسبوع مطولة تبدأ من 29 مارس وتنتهي 4 نوفمبر.

إجازة الفصل الدراسي الأول تبدأ يوم 20 أبريل وتنتهي 25 نوفمبر.

بداية الفصل الدراسي الثاني 1 مايو، والانتهاء من الفصل الدراسي الثاني 5 ديسمبر.

إجازة نهاية الأسبوع مطولة تبدأ من 15 مايو وتنتهي 19 ديسمبر.