واتساب تواصل الأمير عبد العزيز بن فهد للمساعدات المالية رابط مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa

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عمر شويل - جدة واتساب تواصل الأمير عبد العزيز بن فهد ومؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa والاستفادة من مساعدات مالية خيرية ودعم مادي تقدمها المؤسسة للفئات المحتاجة والأشد احتياجاً، وطريقة تقديم طلب مساعدة للمحتاجين من أهم ما يبحث عنه فئات المواطنين الأشد حاجة لدعمهم مالياً لمواجهة ظروف طارئة تُلم بهم، لذلك سنقدم لكم من خلال هذا التقرير طريقة التواصل مع الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال أرقام الوتساب الخاص بالأمير للحصول على الدعم والمساعدة، هذا ويعتبر الأمير عبد العزيز من رجال الأعمال أصحاب الأيادي البيضاء التي لا تنقطع عن تقديم العون والمعونة للأسرة السعودية المحتاجة، وذلك من خلال سخاء يده التي جعلته ملاذ للمتعثرين والمحتاجي، وأصحاب الديون والغارمين، كما يمكن طلب مساعدة الأمير عبد العزيز بن فهد من خلال بريده الإلكتروني الخاص لطلب مساعده عاجلة.

واتساب تواصل الأمير عبد العزيز بن فهد للمساعدات المالية من مؤسسة الملك فهد الخيرية

وتجدر الإِشارة إلى أن أبناء الأسرة الحاكمة وأمراء المملكة يتسابقون في تلبية طلبات مواطنيهم من خلال مؤسساتهم الخيرية، وتعتبر زكاة أموالهم نبع متصل لا ينقطع للعمل الخيري، مذلك يُقدم رجال الأعمال على هذا النوع من المساعدات للمحتاجين سواء لمساعدة مالية أو سداد قروض تعثروا في سدادها، أو ديون تراكمت وعجزوا عن الوفاء بها، أو تقديم المعونة والإعانة للفقراء والأيتام والأرامل والمُطلقات بلا عائل.

من هو الأمير عبد العزيز بن فهد وصفحته الرسمية على توتير

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الأمير عبد العزيز هو أصغر أبناء الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود طيب الله ثراه، ولد في العام 1973، وتحديداً يوم 15 أبريل منه، وشغل العديد من المناصب الرسمية، وأمه هي الأميرة الجوهرة بنت إبراهيم، والذي شغل والدها العديد من المناصب الرسمية بالمملكة، وكانت أخر تلك المناصب منصب أمير الباحة، أما عن المناصب التي شغلها الأمير عبد العزيز بن فهد فهي كالتالي:

شغل منصب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء في العام 1998، وكان عمره حينها 25 عاماً.

عُيِّنَ رئيساً لديوان رئاسة مجلس الوزراء وعضوا في مجلس الوزراء في العام 2000، وذلك على بمنصب وزير.

بناء على طلب منه في عام 2011، تم إعفاء الأمير عبد العزيز بن فهد من منصبه كرئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء، واستر فقط في منصب وزيرا للدولة وعضوا في مجلس الوزراء.

أيضا وبناء على طلبه في أبريل عام 2014، طلب إعفاءه من منصب وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء.

يمتلك الأمير عبد العزيز بن فهد حالياُ حصة كبيرة في مجموعة أم بي سي (MBC) والتي يمتلكها وليد بن إبراهيم ألإبراهيم، كما يمتلك حصة في شركة سعودي أوجيه.

يتابع صفحته الرسمية على توتير 3.2 مليون متابع.

شكل ونموذج طلب معونة مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد آل سعود

تحية طيبة لسموكم وبعد

أتقدم لسموكم طامعا في كرم عطائكم وأيديكم البيضاء بطلب مساعدة (تذكر نوع المساعدة) وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة.

وتقدم ما يثبت حاجتك لتلك المساعدة. تختم طلبك بالدعاء للأمير وأسرته.

تفضلوا بقبول فائق الاحترام لسموكم.

اسمك بالكامل/ ……………………..

عنوان إقامتك/ ……………………..

رقم هاتفك للتواصل/ …………….

أرقام واتساب الأمير عبد العزيز بن فهد kfahadalsaud وكيفية التواصل

عنوان مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد: 38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia.

38 المراجعات 6600 Nahdat Al Marifah, Ar Rawdah, Jeddah, Saudi Arabia. رقم مباشر للاتصال بمكتب الأمير عبد العزيز من داخل المملكة: 485232658966.

485232658966. “رقم واتساب”: 8004000000.

8004000000. رقم التواصل من خارج المملكة السعودية: 920030003.

مؤسسة الملك فهد الخيرية

قدمت مؤسسة الملك فهد الخيرية kingfahad.sa العديد من البرامج والأعمال الخيرية، فقد قامت مؤسسة الملك فهد الخيرية عدد من مشروعتها في مجال العمل الخيري وفقا لما هو معلم من نظام المؤسسة الصادر بالأمر الملكي، ومن بين تكل الأعمال الخيرية ما يلي:

إنشاء المساكن، ودعم مشاريع الإسكان للمحتاجين.

كفالة الأسر المحتاجة والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدات لهم.

التواصل مع المؤسسات الخيرية وجمعيات البر بما يحقق نع الفقراء والمساكين، وتطوير أعمال العناية بهم.

مساعدة المعسرين والغارمين، وكفالة أسرهم

دعم برامج التدريب والتأهيل لأغراض توطين الوظائف، ورفع قدرة وكفاية أبناء الأسر المحتاجة وتمكينهم من الإعتماد على أنفسهم وإعالة أسرهم.إنشاء المرافق الصحية ودعمها

معالجة المرضى المحتاجين داخل المملكة وخارجها.

دعم مراكز التأهيل الطبي وبرامجها.

وغيرها من سبل ووسائل المساعدات الأخرى.

مؤسسة الملك فهد الخيرية “صيانة الجوامع والمساجد داخل المملكة”

اسم الجامع تاريخ العمل الأعمال التي تم تنفيذها جامع الملك فهد أبها 2016/05/07 م تغيير الأنظمة الصوتية الداخلية والخارجية جامع الملك فهد بالخبر (المرحلة الأولى) 2017/04/21 م أعمال صيانة عاجلة جامع الملك فهد بالخبر (المرحلة الثانية) 2017/07/09 م صيانة شاملة داخلية وخارجية جامع الملك فهد بالخرج 2021/05/02 م المساهمة في إعادة بناء الجامع من جديد جامع الملك فهد أبها 2021/05/30 م تغيير فرش الجامع كاملاً جامع الملك فهد بالخبر 2021/09/20 م عقد صيانة نظام التكييف

ومن الجدير بالذكر أن تلك المساعدات يتم صرفها كإعانة عاجلة بمبلغ مقطوع، يفي بالغرض الذي تقدم به المواطنين من أبناء المملكة المحتاجين لتلك الأيادي السخية البيضاء السابقة لعمل الخير،ومن بين هؤلاء الأمير عبد العزيز بن فهد، وغيره من أمراء المملكة من أبناء الأسرة المالكة، وفور التقدم بطلب المساعدة يتم دراسة تلك الحالات والتحقق من احتياجاتها الفعلية للمساعدة، ويتم التواصل معهم غبر هواتفهم الذين قاموا بتسجليها في طلباتهم.