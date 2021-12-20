- 1/2
- 2/2
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاشتراك وموعد اكتتاب شركة جاهز للأفراد المستثمرين تعرف على كافة التفاصيل في المقال التالي
كيفية الاشتراك في اكتتاب شركة جاهز للأفراد، شهدنا مؤخرا تساؤلات عديدة من قبل المستثمرين عن كيفية الاشتراك في الاكتتاب خاصتا بعد إعلان بيان شركة جاهز عن رغبتها في طرح أسهما بأسواق تداول الأوراق المالية، حيث تعد شركة جاهز من أبرز الشركات السعودية والتي تم تأسيسها في عام 2017 والتي تقوم بتوصيل طلبات الطعام لعملائها في أنحاء الأراضي السعودية، كما قامت الشركة ببذل قصاري جهدها للنهوض والتطوير من نفسها حيث بدأت الشركة برأس مال مليون ريال سعودي ووصل رأس مالها في وقتنا هذا ما يقارب من 105 مليون ريال سعودي، فدعونا نستعرض لكم في هذا المقال المقدم لكم من موقع ثقفني كافة التفاصيل حول الاشتراك في الاكتتاب من شركة جاهز، فعليكم متابعة ما يلي.
الاكتتاب شركة جاهز للمستثمرين
صرحت شركة جاهز عن شروط الاكتتاب بالشركة تحت رعاية HSBC Holdings Plc لتكون أول شركة تقنية بالمملكة السعودية تحدد قيمة السهم بمبلغ 750 إلى 850 ريال سعودي بداية من يوم الأربعاء الموافق 22 ديسمبر ويستمر حتى يوم الجمعة الأحد الموافق 26 ديسمبر، حيث يبلغ الحد الأدنى للسهم بـ 7500 ريال سعودي ويبلغ العدد الإجمالي للأسهم 524.950 سهم، وحصلت ثلاث بنوك على استلام اكتتاب جاهز وهما مصرف الراجحي والبنك البريطاني ساب وبنك الدارية المالية.
معلومات الاكتتاب جاهز للمستثمرين
سوف نعرض لكم اهم التفاصيل والمعلومات الخاصة باكتتاب شركة جاهز للأفراد عبر النقاط التالية:
- يبدأ موعد الاكتتاب من يوم 22/ 12/ 2021 وينتهي يوم 26/ 12/ 2021.
- موعد تخصيص الاكتتاب ورد فائض الاكتتاب يوم 3 يناير 2022.
- أقل عدد اسهم يمكن الحصول عليه للفرد هو 10 أسهم، وأقصى عدد للاكتتاب هو 65000 سهم للفرد الواحد.
كيفية الاشتراك في اكتتاب شركة جاهز
هناك مجموعة من الأمور يجب اتبعها للاشتراك في اكتتاب جاهز وسنستعرضها لكم عبر السطور التالية:
- في بداية المهام عليك الذهاب إلى التطبيق المستخدم في الاكتتاب.
- القيام باختيار تبويت الاستثمار ثم الضغط على خدمة الاكتتاب العام.
- بعد ذلك عليك الضغط على اختيار الاشتراك وتحديد اسم شركة جاهز وهي الشركة التي ترغب في الاستثمار فيها.
- ثم عليك بقبول الشروط والأحكام الخاصة بالشركة بعد تحديد عدد الأسهم التي ترغب في الحصول عليها بحيث لا تقل عن 10 أسهم للفرد.
- سوف تظهر أمامك على الشاشة نافذة جديدة تحوي على كافة التفاصيل الخاصة بالاكتتاب.
- وأخيرا عليك بالضغط على أيقونة تأكيد بعد مراجعة البيانات وتأكد من صحتها وسلامتها وقد تظهر أمامك رسالة تخبرك بإتمام عملية الاكتتاب بنجاح.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاشتراك وموعد اكتتاب شركة جاهز للأفراد المستثمرين تعرف على كافة التفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.