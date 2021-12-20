نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول وشروط التسجيل الجديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي للموظفين والعاطلين والمطلقات من خلال رابط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي الجديد وشروط التقديم في النظام من أهم الموضوعات التي يتساءل عنها المواطنون في المملكة العربية السعودية بعد الإعلان الرسمي عن البدء في تنفيذ النظام الجديد، حيث تهدف وزارة الموارد البشرية والتنمية إلى تحقيق أعلي مستويات التنمية والدعم لرفع دخول السر والأفراد الأكثر حاجة في المجتمع، وتستهدف الوزارة من خلال تنفيذ نظام الضمان المطور تحسين الحالة المعيشية لهذه الأسر وتحقيق الاستقرار المالي لهم من خلال تقديم المال الكافي لهم، كما يستهدف نظام الضمان الاجتماعي الجديد تحويل الفرد المستفيد من معاشات الضمان إلى شخص منتج من خلال توفير فرص عمل ملائمة له وتزويده بالدورات التدريبية والتأهيلية له بالتنسيق مع صندوق تنمية الموارد البشرية، ولقد قمنا بإعداد هذا التقرير لعرض طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور وشروط الضمان الاجتماعي الجديد والفئات المستهدفة من معاشات الضمان الاجتماعي 1443 مع عرض كم راتب الضمان الاجتماعي المطور للفرد والأسرة فتابعونا.

الضمان الاجتماعي المطور تسجيل دخول

يهدف نظام الضمان الاجتماعي المطور إلى تحقيق التكافل المالي والاجتماعي في المملكة من خلال ضمان وصول الدعم لمستحقيه من الأسر والأفراد الأكثر احتياجا في السعودية، كما يحقق الضمان الاجتماعي المطور تمكين المستحقين القادرين على العمل بما يتوافق مع قدراتهم ومؤهلاتهم العلمية من خلال تأهيلهم وتدريبهم وخلق فرص عمل مناسبة لهم، ويتميز نظام الضمان الاجتماعي الجديد بمنهجية دقيقة تضمن وصول أموال الزكاة لمستحقيها، ويتميز أيضا بمرونة عالية لتفهم الاحتياجات المتغيرة للمستحقين وتغطيتها، ويتميز النظام بالمتابعة المستمرة لتحقيق كافة أهداف الضمان الاجتماعي الجديد من أجل تحقيق مستهدفات المملكة 2030، ويمكن التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد من خلال رابط دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور، كذلك يمكنكم الإطلاع على شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور،ويمكن للمواطنين تسجيل الدخول على منصة الضمان الاجتماعي المطور من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة الدعم والحماية.

إدخال اسم المستخدم أو كتابة رقم الهوية.

إدراج كلمة المرور.

ثم كتابة رمز التحقق المرئي.

انقر على أ تسجيل الدخول.

طريقة التقديم على الضمان الاجتماعي المطور

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعمل تحديثات على منصة الضمان الاجتماعي لكي تتواءم مع آلية التسجيل الجديدة في الضمان الاجتماعي المطور، ودعت الوزارة المواطنين بضرورة دخول منصة الضمان الاجتماعي المطور لتسجيل الطلبات من يوم السبت 20نوفمبر2021م، حيث تعمل المنصتين بالتوازي حتي تاريخ 23 مايو2022م، وبعد هذا التاريخ سوف يتم إغلاق المنصة الحالية ودراسة الحالات للمتقدمين والتحقق من استيفائهم لشروط الضمان الاجتماعي المطور الجديدة، وفيما يلي خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور:

الدخول على رابط منصة الضمان الاجتماعي . تعرف على الشروط والأحكام قبل البدء في التسجيل. إدخال البيانات والمعلومات المطلوبة بدقة. قم بالتأكد من صحة البيانات المدخلة ثم إرسال نموذج الطلب إلى اللجنة ليتم مراجعتها.

شروط التسجيل في نظلم الضمان الاجتماعي المطور

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت شروط القبول في الضمان الاجتماعي الجديد بمنظوره الحديث، حيث حددت الوزارة ضوابط وشروط التسجيل في النظام الجديد من خلال النقاط التالية:

يشترط لحصول المواطن على معاش الضمان الاجتماعي المطور أن يكون سعودي الجنسية، وأن يكون المستحق مقيمًا بشكل دائم في المملكة، ولكن تم استثناء الفئات التالية من شروط الجنسية: زوجة ومطلقة وأرملة السعودي ممن لهن أبناء سعوديين، ولكن يشترط عليها أن تقيم هي وأبنائها في السعودية إقامة دائمة، كما يشترط النظام توافر إقامة سارية لها.

أبناء السيدة السعودية الأرملة والمطلقة من زوج لا يحمل الجنسية السعودية، ولكن يشترط أن يكون لديهم إقامات سارية المفعول، وأن يكونوا مقيمون بشكل دائم في المملكة، كما يشترط تقديم إثبات زواج المرأة من خلال مستند رسمي.

الأشخاص الذين يعانون من إعاقة والأيتام حاملي بطاقات تنقل سارية المفعول.

الأرامل ذوات الأيتام بشرط توافر بطاقة تنقل سارية المفعول. ينبغي على المتقدم أن يكون الدخل المحتسب له أو للأسرة أقل من الحد الأدنى المحتسب لمعاش الضمان الاجتماعي، أي أن يكون دخل عائل الأسرة أقل من 1100 ريال سعودي ودخل الفرد في الأسرة أقل من 550 ريال سعودي. يجب على المتقدم الالتزام التام ببرنامج التوظيف والتدريب والتأهيل الذي تنظمه صندوق تنمية الموارد البشرية بهدف للأفراد القادرين على العمل. كما يشترط الالتزام باستيفاء كافة متطلبات الوزارة وتقديم خدمات التعليم والصحة للأبناء القصر. عدم امتلاك أصولا ذات قيمة مرتفعة. يجب على المتقدم ألا يكون مقيما في أحد مراكز أو دور الإيواء التي تتبع للدولة.

شروط تسجيل الضمان الاجتماعي المطور للمطلقات

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ضوابط وشروط استحقاق المطلقات معاش الضمان الاجتماعي المطور، حيث أعلنت الوزارة أن وضع المطلقات في نظام الضمان الاجتماعي القديم يختلف عن نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث نشر الحساب الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية صورة انفوجراف موضح بها شروط وضوابط استحقاق معاش الضمان الاجتماعي والمستفيدين من الدعم، وأوضحت الوزارة أن أهم شروط استحقاق المطلقة لمعاش الضمان الاجتماعي أن تعيش في منزل منفصل عن مسكن أسرتها، حيث لم يعد بمقدور المرأة المطلقة الحصول على معاش الضمان الاجتماعي إذا كانت تعيش في منزل أسرتها، وفيما يلي عرض لشروط استحقاق المطلقات لمعاشات الضمان الاجتماعي:

أن تكون المتقدمة سعودية الجنسية. أن تكون المطلقة مقيمة بشكل دائم في السعودية. ألا يكون للمطلقة أي دخل لها أو لأسرتها. كما يشترط ألا تتكون المتقدمة موظفة أو تعمل لجذ أي جهة. يجب أن تمتلك المتقدمة حساب بنكي حتي يتم تحويل معاش الضمان الاجتماعي عليه بشكل شهري.

شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين

يمكن نظام الضمان الاجتماعي المطور الموظف الذي لا يزال على رأس العمل من الاستفادة من معاش الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فإذا استوفى الموظف شروط التسجيل في الضمان الاجتماعي السابق ذكرها يحق له الحصول على المعاش طالما كان الدخل الإجمالي للأسرة لم يتجاوز الحد المانع للصرف، أي ألا زيد دخل العائل عن الحد الأدنى للمعاش وهو 1100 ريال سعودي، وألا نصيب دخل الفرد في الأسرة عن 500 ريال سعودي، حيث تعتبر شروط الضمان الاجتماعي المطور للموظفين هي نفسها شروط القبول في نظام الضمان الاجتماعي المطور.

رقم الضمان الاجتماعي المطور الموحد

وفرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عدة وسائل يمكن من خلالها المواطن التواصل مع فريق منصة الضمان الاجتماعي المطور وعرض الشكاوى والمشاكل على فريق ل:خدمة المستفيدين بالوزارة، وفيما يلي عرض لهذه الوسائل:

رقم الضمان الاجتماعي الموحد المجاني 19911.

التواصل مع الضمان الاجتماعي عبر الرمز البريدي 11157.

الاتصال على رقم الضمان المجاني 8001222777.

يمكن للمواطن إرسال رسالة عبر صندوق البريد 12484.

وبهذا نكون قد وصلنا إلي ختما هذا المقال بعد عرض كافة التفاصيل حول نظام الضمان الاجتماعي المطور وشروط التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور ورابط دخول منصة الضمان الاجتماعي الجديد مع عرض طريقة التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور وضوابط وشروط استحقاق المطلقات في الضمان الاجتماعي الجديد.