نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موقع حجز تذاكر الهلال وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال أسيا وألية الحجز وأسعار تذاكر المباراة في المقال التالي
تبحث الجماهير السعودية عن موقع حجز تذاكر الهلال وبوهانج الكوري الجنوبي، في نهائي دوري أبطال أسيا التي سوف تقام الثلاثاء القادم في العاصمة السعودية، على ملعب الملك فهد الدولي، ويرغب عشاق الزعيم السعودي في معرفة تفاصيل المباراة وأسعار التذاكر، وطريقة حجز التذاكر وهو ما سنقدمه لمتابعينا الكرام من خلال موقعكم ثقفني، فرابط حجز تذاكر نهائي دوري أبطال أسيا هو ترند نمبر وان الآن في البحث، عبر مختلف محركات البحث على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت.
مباراة نهائي دوري أـبطال أسيا هي المباراة الأهم الآن على مستوى قارة أسيا فالجميع في حالة ترقب من هو بطل أسيا القادم وممثلها في منافسات بطولة كأس العالم للأندية المقررة في مطلع العام القادم في دولة الإمارات العربية المتحدة يسعى الزعيم السعودي في إحراز اللقب الرابع له على مستوى بطولة دوري أبطال أسيا، فقد أحرز البطولة أعوام، 1991، 2000، 2019، ويرغب في تكرار الإنجاز عم 2021.
موقع حجز تذاكر الهلال القادمة
- الدخول على موقع حجز تذاكر المباراة.
- تحديد مباراة الهلال وبوهانج الكوري في نهائي دوري أبطال أسيا.
- الضغط على فئة التذكرة التي ترغب في شرائها.
- أختيار رقم المقعد الخاص بك.
- دفع قيمة التذكرة إلكترونياً ليتم حجز التذكرة والحضور للمباراة.
رابط موقع حجز تذاكر الهلال وبوهانج الكوري
أعلن نادي الهلال عن إعطاء الجماهير الهلالية التي حجزت مباراة الهلال وضمك الأخيرة في الدوري السعودي ميزة نسبية في عملية حجز تذاكر النهائي القاري من خلال إعطائهم البريد الإلكتروني للحجز عبر حسابهم الشخصي لحجز مقاعد للتذاكر من الفئة الموحدة بسعر 65 ريال بحد أقصى عدد تذكرتين لكل حساب من الحسابات الشخصية للمشجعين الذين حضروا اللقاء الأخير.
أسعار تذاكر مباراة نهائي دوري أبطال أسيا
- أعلى فئة هي تذاكر المنصة الذهبية وقيمة التذكرة 6500 ريال للتذكرة.
- الفئة الثانية هي فئة المنصة الفضية وسعرها 3500 ريال سعودي للتذكرة الواحدة.
- أسعار تذاكر البريميوم هي 700 ريال للتذكرة.
- تذاكر واجهة الملعب تتراوح بين 120 ريال و200 ريال سعودي للتذكرة.
- وأخيراً تذاكر الدرجة الموحدة والعائلات وقيمة التذكرة 65 ريال وهي أقل فئة تذاكر للقاء.
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