في 3 دقائق أسرع طريقة فتح حساب في بنك الراجحي والشروط المطلوبة والمميزات

مصرف الراجحي حينما يذكر يجد من المواطن السعودي كل تقدير لما يقدمه من خدمات تمويلية لكافة المواطنين، واليوم ومن خلال مقالي ومن موقع ثقفني أكتب عن أسرع طريقة فتح حساب بمصرف الراجحي، حيث حدد بنك الراجحي مجموعة من الشروط والأحكام اللازمة لعملية فتح حساب سنتكلم عنها في مقالنا، حيث يعتبر مصرف الراجحي أحد أكبر البنوك السعودية في الوطن العربي والتي تتمتع بسمعة طيبة، و سنوضح كيفية تنفيذ أسرع طريقة فتح حساب في بنك الراجحي من خلال الجوال في زمن لا يستغرق أكثر 3 دقائق، بالخطوات الآتية:

بداية قم بالدخول على متجر جوجل بلاي أو ابل ستور من هاتفك المحمول.

ثم قم بتحميل تطبيق الراجحي .

عليك بعد ذلك أن تقوم بإنشاء حساب إذا كان لم يكن لديك حساب في البنك .

ومن ثم تسجيل البيانات والمعلومات المطلوبة.

كما يمكنكم فتح حساب بطريقة أخري نوضحه من خلال المقال، كما سنقدم لكم مميزات فتح حساب في بنك الراجحي والشروط المطلوبة لفتح الحساب، والتمتع بالمزايا الجديدة الذي ضخها البنك للعملاء.

أسرع طريقة لفتح حساب في مصرف الراجحي:

لكي تحصل على أسرع طريقة لفتح حساب بمصرف الراجحي عليكم بإتباع الخطوات التالية:



فتح أحد متصفحات الانترنت والدخول على موقع الراجحي. الضغط على إنشاء حساب جديد للأفراد. تسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح 100%. مراجعة الشروط والضوابط الخاصة بعملية التسجيل. إستكمال البيانات الخاصة بالعنوان، محل العمل، الإتصال.

شروط فتح حساب في مصرف الراجحي:

أهم تلك النقاط الواجب توافرها كالتالي:

يجب أن يكون الشخص الراغب في فتح حساب بنكي في الراجحي لا يقل عمره عند فتح الحساب عن 18 عام. ينبغي أن يكون المتقدم يحمل جنسية سعودية. أن يكون المستفيد لديه بطاقة هوية وطنية وتكون سارية. يجب أن يكون الشخص يمتلك خط اتصال مسجل باسمه في أحدي شركات الإتصالات في المملكة العربية السعودية. أن يكون المتقدم مشترك في خدمة أبشر لإنهاء عملية التوثيق. بعد انتهاء هذه الإجراءات علي الشخص التوجه إلي البنك لإنهاء كافة التوقيعات.

مميزات فتح حساب في الراجحي:

هناك الكثير من المزايا التي يمكن للشخص الإستفادة منها عند فتح حساب في بنك الراجحي، ومن أهم هذه المزايا: