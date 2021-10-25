نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التسجيل في منصة مطلوب السعودية في خطوات قليلة للمواسم والفعاليات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منصة مطلوب السعودية ، تقوم منصة الفعاليات مطلوب باحتضان المشاريع الرائدة في مجالها والمواهب التي تتميز داخل المملكة العربية السعودية، كما أن المنصة ترصد الفعاليات الوطنية بالكوادر والخدمات التي تساهم في صناعة المحتوى الترفيهي، وتحقق مطلوب منصة أهدافها من خلال تنظيمها الفعال وتسهيل مشاركة الأفراد والمنشآت، ومن فعالياتها الجديدة احتفالية موسم الرياض 2021 الذي انطلقت في الـ 20 من أكتوبر الحالي وتوزعت فعالياته على 14 منطقة ترفيهية في جميع أنحاء العاصمة الرياض.

رابط التسجيل في منصة مطلوب السعودية

ما هي منصة مطلوب تساءل الكثيرين من رواد السوشيال ميديا عن ذلك ، فهي منصة للعمل الحر المؤقت للشركات وللأفراد في العديد من الفعاليات والمواسم بالمملكة، ومنصة مطلوب هي منصة حكومية تم إنشاؤها للفعاليات ومن مميزات المنصة :

توفر فرص عمل للمقيمين أو السعوديين على حدٍ سواء.

كما تحتوي المنصة على الكثير من الأقسام مثل (مواهب ومأكولات، مواقع، تنفيذ، خدمات، منتجات، مشروبات).

كذلك يمكن التقديم على أكثر من قسم لزيادة الفرص في معدل القبول. وذلك من أجل تعزيز سوق العمل والتوظيف في العديد من المجالات، وتنمية المهارات.

وجاء موعد إطلاق منصة مطلوب لكي تستطيع مواكبة النمو الهائل لقطاع الفعاليات الوطني، والمنصة تمثل جزء من رؤية المملكة 2030 الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى أنها تعد مقر لكي تحتوي المواهب الشابة، كما فتحت المنصة المجال أمام الشباب لكي يظهروا أمام الجمهور.

منصة مطلوب موسم الرياض

كما تساهم منصة مطلوب في الفرص الاستثمارية حيث تتنوع الفرص التي تشكل موسم الرياض فهي مصدر مهم للاستثمارات، وذلك نظرًا للإقبال الذي تشهده الفعاليات والبرامج، وذلك يسهم في :

نمو المشاريع وينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد المحلي.

يساهم في تنوع الفرص الوظيفية.

زيادة الاستثمار.

وفي النهاية توفير الموارد المادية المستدامة.

كما تحقق المنصة دورها الريادي وذلك من خلال قيامها بحلقة وصل بين منظمين الفعاليات ومقدمين الخدمات الترفيهية والإبداعية والخدمية.

كما أن لها وجهة موحدة للمعلومات والطلبات والخدمات التي تتعلق بقطاع الفعاليات، وتحفز دوره وتعزز بيئته. بالإضافة لتسهيل التنافس على فرص العمل والمشاريع، وفي النهاية عقد الصفقات بفعالية وشفافية لمقدمين الخدمات.

هيئة الترفيه مطلوب

من خلال منصة مطلوب التي أصبحت وجهة للباحثين في كل مكان عن المشاركة في قطاع الفعاليات السعودية، حيث جاء الإعلان عن موسم الرياض 2021 والذي يعد أكبر مواسم المملكة، الذي بسببه يتم رفع حجم التفاعل في المنصة، كما أوصل عدد المتقدمين إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالمنصة نحو 250 ألف مسجل لجميع الخدمات، 35 ألفًا منهم تقدموا لموسم الرياض.

كما تقدم للمنصة الكثيرين حيث انقسم المتقدمين إلى المنصة ما بين: 21 ألف موهبة تتخصص في العزف والتمثيل وألعاب الخفة، و187 ألف طلب للتوظيف في خدمات المبيعات وإدارة الحشد وتشغيل الألعاب بالإضافة إلى مساعدة الطهاة، بالإضافة إلى 5000 فكرة فعالية وخدمة لوجستية، وثمان آلاف متجر ومطعم، و20 ألف موقع فعالية.

رابط التسجيل في منصة مطلوب

لكي يتم التسجيل في مطلوب يجب أن تتبع الشروط الآتية :

يجب الدخول أولا في موقع منصة مطلوب الإلكتروني.

ثم الضغط على زر تسجيل جديد.

كذلك نقوم بتحديد نوع المشاركة إن كان “فرد أو شركة”.

بعد تحديد نوع المشاركة نقوم بتعبئة البيانات المطلوبة بشكل دقيق مثل الاسم الرباعي، رقم الجوال.

الضغط على الموافقة على الشروط والأحكام.

الضغط على زر تأكيد.

بعد قيامنا بتلك الخطوات سوف يصلك رسالة بنجاح إنشاء الحساب.

وبعد ذلك يمكن تحديد العناصر التي ترغب في التسجيل بها من خلال الوظائف المتاحة على المنصة في موسم الرياض 1443.

وفي النهاية نرجو أن تكون مقالتنا عن رابط التسجيل في منصة مطلوب السعودية و ما هي منصة مطلوب قد نالت إعجابكم ودمتم بخير.