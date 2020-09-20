نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفيه الحصول علي التمويل العقاري وشروطه بنك الراجحي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بنك الراجحي يعتبر من اهم البنوك الموجودة بالمملكة العربية السعودية لأنة يتميز بتسهيل جميه تمويلاته المالية وتسهيل فترات السداد حسب اختيار العميل، لان بعض المواطنين السعوديين قد يمرون ببعض الأزمات المالية التي قد يتعرضون إليها فبنك الراجحي يسهل عمليات التمويل وذلك لتحسين حياه المواطن والقدرة علي تخطي الأزمات التي قد يمرون بها فهناك من يريد شراء سياره أو بناء مسكن أو أي أزمة يمر بها في حياته اليومية، لذلك سوف نشرح لكم التمويل العقاري الذي يقوم البنك بإعطائه للمواطن السعودي.

بنك الراجحي بالسعودية

يعتبر مصرف الراجحي من اهم واكبر البنوك الموجودة بالمملكة الذي يتميز بمميزات عديده، وقد تأسس المصرف في 1957 ميلادية حيث يحتوي المصرف علي خبره في التعاملات المالية منذ خمسين عام حيث تم افتتاح أول فرع بمدينه الرياض وعمل المصرف علي تأسيس فرع للسيدات في عام 1979 ميلادية، حيث يعمل المصرف علي أقراض القروض للمواطنين ذات الدخل المحدود وللمعدومي الدخل وذلك للتحسين من أوضاعهم المالية وعلي حسب رغبتهم في السداد.

شروط التمويل العقاري بنك الراجحي

يعمل بنك الراجحي علي توفير قروض للمواطنين السعوديين الجنسية مثل التمويل العقاري وقد يحتاج إليه المواطن لشراء شقه أو شراء قطعه ارض أو شراء منزل يقيم فيه هو وأسرته لذا قدم بنك الراجحي تمويل العقاري وذلك بعض استيفاء الشروط الأتية:

أن يكون المواطن سعودي الجنسية ومقيم بالمملكة.

أن يكون فتره التمويل فيها عمر التقاعد لعميل 15 سنه للأراضي و 20 سنه للعقارات.

أن لا يقل الراتب للمواطن عن 5 الآف ريال في القطاع الحكومي و 7500 لموظفين القطاع الخاص.

المستندات المطلوبة للتمويل العقاري

يجب علي العميل استيفاء جميع الشروط الموضحة أعلاة وبعدها سوف يتم طلب بعض الأوراق والمستندات المطلوبة للتمويل وهذه الأوراق:

تحويل المرتب وإحضار النموذج الخاص بالتحويل.

صوره بطاقه الأحوال الخاصة.

إحضار الدفتر العائلي في حاله عدم إحضار بطاقه الأحوال.

وفي نهاية المقال نتمنى أن نكون شرحنا لكم قرض التمويل العقاري وشروطه المطلوبة للحصول عليه والأوراق والمستندات تجاه التمويل، لذلك حيث يتمكن المواطن بشراء منزل أو قطعه ارض له و لأسرته بقصد المعيشة فيها.