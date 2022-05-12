5 معلومات نادرة تعـرف عليها لأول مرة عن سيدة عمان الأولى زوجة ملك سلطنة عمان هيثم بن طارق .. شـاهـد الصـور !!

هـذه المهمه هي تكريم نحو 50 شخصية نسائية بارزة بمجالات عِدة احتفالاً بيوم المرأة العمانية.

وفي كلمتها بهذه المناسبة، أشادت زوجة سلطان عُمان بدور المرأة في المجتمع الُعماني، فيما تحدثت عن دور سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد “الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي”. كما أثنت على العاملين في مكافحة فيروس كورونا في البلاد، مُسجّلة “شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال السلطنة الشماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة.

والان سوف نلقي الضوء على أبرز 5 معلومات عن السيدة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة سلطان عُمان هيثم بن طارق

السيدة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، قرينة سُلطان عمان هيثم بن طارق- بعدسة المصور عماد حسن

لفتت الأنظار السيدة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، قرينة سُلطان عمان هيثم بن طارق. منذ فترة قريبة حين أسند لها زوجها السلطان مهمة تكريم نحو 50 شخصية نسائية بارزة بمجالات عِدة احتفالاً بيوم المرأة العمانية.. وفي كلمتها بهذه المناسبة، أشادت زوجة سلطان عُمان بدور المرأة في المجتمع الُعماني، فيما تحدثت عن دور سلطان عُمان الراحل قابوس بن سعيد “الذي اختط نهج التمكين والتكريم والتقدير لدور المرأة الريادي”. كما أثنت على العاملين في مكافحة فيروس كورونا في البلاد، مُسجّلة “شهادة فخر واعتزاز للواقفين كجبال السلطنة الشماء من مختلف القطاعات في الخطوط الأمامية لمواجهة تأثيرات الجائحة التي تمر بها السلطنة.

في السطور التالية، سوف نلقي الضوء على أبرز 5 معلومات عن السيدة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، زوجة سلطان عُمان.

أولاَ: وُلِدت عهد، المُلقبة بـ “السيدة الجليلة”، في العاصمة مسقط، لأسرة عُمانية عريقة، حيث يعود نسبها من والديها، إلى الإمام أحمد بن سعيد البوسعيدي، مؤسس الدولة البوسعيدية.

ثانياً: تلقت تعليمها العام بمراحله المختلفة في مدارس السلطنة، ثم استكملت دراستها الأكاديمية خارج السلطنة، في تخصص علم الاجتماع الذي يُعد واحدًا من أبرز اهتماماتها.

ثالثاً: تُعرف عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية، بولعها الشديد بالقراءة والاطلاع في مجالات الاجتماع والتاريخ والثقافة والأدب والفن، حيث ترى أن العلوم الإنسانية والاجتماعية، تُعد مدخلاً علمياً لفهم المجتمعات الإنسانية والسلوك الاجتماعي.

رابعاً: بعد زواجها من السلطان هيثم بن طارق، كرست حياتها لعائلتها، حيث أصبحت تنشئة أبنائها هي أولى اهتماماتها، إلى جانب حرصها على تعميق معرفتها.

خامساً: تشغل قضايا الأسرة والتعليم والبيئة حيزاً كبيرا من اهتمامات السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله، وهو ما جعل السلطان الُعماني يقرر توليتها عهد تسليم أوسمة “الإشادة السلطانية”، في يوم المرأة العُمانية للعام 2020 لعدد من الشخصيات النسائية البارزة.