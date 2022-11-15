بالفيديو.. مذيعة مصرية دخلت القبر لمدة ساعة كاملة.. شاهدوا المفاجأة التي حدثت لها!!

أعادت صفحات على مواقع التواصل الإجتماعي، تداول مقطع فيديو لمذيعة مصرية نزلت إلى أحد القبور لمعرفة مصدر الصوت الذي يأتي منها، فأكتشفت حقيقة صادمة يجهلها الكثير من الناس.

الفيديو المثير للجدل سبق أن تم نشره قبل 6 سنوات، وظهرت خلاله المذيعة المصرية بسمة مقدمة برنامج "هي مش فوضى" المذاع على قناة "ten" الفضائية، وهي توثق تجربتها في النزول إلى القبر لمدة ساعة للبحث حول مصدر الصوت الذي يأتي من القبور.

وتحدثت المذيعة بسمة عن الموقف المرعب الذي شعرت به وهي تحت الأرض، موضحة أنه من الصعب أن تستطيع وصف شعورها وهي بين الأموات، مفصولة عن العالم.

وأضافت بسمة وهي تتحدث والدموع تسبق كلماتها أن في القبر لا تنفع الفلوس ولا الجاه ولا السلطان، ولكن عملك هو الذي يلازمك في القبر، موضحة أنها جربت تقراء القران في القبر من المصحف لكنها لم تستطع بسبب الظلام.