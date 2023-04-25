موعد إطلاق أول سيارة مصرية كهربائية فى الأسواق

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور محمد الغمرى عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى ورئيس مجلس إدارة إحدى الشركات العاملة فى مجال السيارات، عن طرح أول سيارة مصرية تعمل بالطاقة الكهربائية موديل "كارجو" لنقل البضائع بأربع عجلات كبديل لـ"التروسيكل" فى الأسواق، خلال شهر.





وأكد الغمرى، فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، أن ذلك يأتى تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الذى يولى أهمية قصوى لهذا المشروع الذى يحقق هدف توطين صناعة السيارات الكهربائية محليا، والذى يتضمن إنتاج نوعين من السيارات الكهربائية تحت شعار "صنع فى مصر".

وأشار إلى أنه سيتم خلال شهر أيضا الانتهاء من التصميم النهائى للنوع الثانى من السيارات الكهربائية "سيارات ركوب" والتى تسع لخمسة أفراد، استعدادا لطرحها فى الأسواق خلال 5-6 أشهر، موضحا أنه يتم بصفة مستمرة إجراء تحديثات على تصميمات السياراة لتلافى أى أخطاء والتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.

وعن مواصفات السيارتين الكهربائيتين، كشف الدكتور محمد الغمرى عن العمر الافتراضى لبطارية السيارتين من نوع "ليثيوم ايون"، الذى يبلغ 20 عاما أسوة بالسيارات الحديثة مثل "التسلا"، مزودة بالخلايا الشمسية إلى جانب أنها موفرة، وتكلفة تشغيلها لا تتعدى 30% من تكلفة سيارات البنزين، بالإضافة إلى أن سعرها اقتصادى بصفة مبدئية 95 ألف جنيه.

وقال إن سرعتهما ستبلغ 54 كم/الساعة أو 60 كم/الساعة طبقا للمواصفات لتناسب الحركة داخل المدينة، ونسبة التصنيع المحلى بهما تتعدى 60% وسيتم العمل على رفع المكون المحلى إلى 90% خلال 24 شهرا من بدء الإنتاج، عبر مشروع بحثى ممول من أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، بهدف تصميم جميع المكونات الإلكترونية والكهربية محليا.

ولفت الغمرى إلى أنه سيتم تصنيع جسم السيارتين بالكامل فى مصر، وسيتم استيراد بعض الأجزاء الإلكترونية من الخارج فى الوقت الحالى.

وأوضح أنه يجرى العمل حاليا فى إنشاء مجمع لتصنيع تلك السيارات الكهربية بالعاشر من رمضان على مساحة 50 ألف متر، واتخاذ ترتيبات لتعميق المكون المحلى فى التصميم الميكانيكى، والمحركات، والدوائر الإلكترونية، للوصول إلى نسبة 100%.

وأكد أن هذا المشروع يعمل على وضع مصر فى المكانة التى تستحقها إقليميا كأحد أهم الدول المصنعة للسيارات من خلال كوادر وطنية عالية المستوى، إلى جانب تلبية احتياجات السوق المصرى من مختلف الطرازات، وتوفير فرص عمل.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد فى فبراير الماضى اجتماعا لاستعراض مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمد الغمرى، عميد البحوث التطبيقية بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، والدكتور محمد عبد العزيز، الأستاذ بقسم السيارات فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس، والدكتور محمد الشرقاوى، مساعد وزير التعليم العالى للسياسات والشئون الاقتصادية.