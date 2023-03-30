قناة الناس.. مفتى الجمهورية: «التدين المغشوش» يصحبه حالة من الكبر والتعالى

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية فى برنامج "حديث المفتى"، الذى يقدمه على قناة الناس، إن التدين مصطلح مشتق من الدين والذى هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى والخضوع له وصرف العبادة إليه، لافتًا إلى أن العبادة هى الغاية التى من أجلها خلق الله الخلق، وسخر لهم ما فى السموات وما فى الأرض، حيث قال سبحانه وتعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون).





وأضاف مفتى الجمهورية أن التدين فى حد ذاته غاية يجب أن يحققها كل مسلم فى نفسه، مشيرًا إلى أن الشريعة الإسلامية قصدت مخاطبة قلب كل مسلم ابتداءً، كما بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم فى قوله (إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولكت ينظر إلى قلوبكم). وتابع: "إننا نواجه جملة من المفاهيم والتصورات الخاطئة التى من جمبتها ربط التدين بالمظهر دون الجوهر وهذا ما أدى لانتشار التدين المغشوش والذى يهتم بها الشخص بمجموعة من الشكليات التى يظهر بها أمام المجتمع بصورة المتعبد دون الاهتمام بقلبه، وهذا التدين يصاحبه حالة الكبر والتعالى يمكن ملاحظتها بوضوح".

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