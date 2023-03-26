فتاوى قناة الناس.. ما حكم الإسراف فى الطعام خلال شهر رمضان؟

جدة - نرمين السيد - وطرح برنامج فتاوى الناس سؤالًا جديدًا وهو حكم الإسراف فى الطعام خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما أصبح من عادات الناس خلال الشهر الفضيل.
وأكد أحد علماء الأزهر الشريف، أن الإسراف مذموم فى رمضان وغير رمضان، إذ أن الله لا يحب المسرفين.
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