أمين الفتوى بدار الإفتاء يبين فضل الإيثار وإطعام الطعام فى رمضان

جدة - نرمين السيد - أكد خالد عمران أمين الفتوى بدار الإفتاء، فضل الإيثار على النفس وخاصة فى شهر رمضان المُبارك، مشيرا إلى أن الإيثار فى الإسلام هو تفضيل الغير على النفس وفضله عظيم لقوله تعالى "وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ".





وأشار عمران، إلى أن إطعام الطعام سلوك من الإيثار كأن يطعم المسلم جاره . وأوضح أن هذه الصفة كانت عادة مصرية راقيه فالجيران كانوا يعطون لبعضهم الطعام دوما فى رمضان.. مؤكدا أن الإيثار سلوك راق ونابع من عمق التدين فأوصى به الرسول صلى الله عليه وسلم وله أصل فكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد أوصى أبا ذر وقال له " إذا طبخت لحما فأكثر مرقه واجعل لجيرانك منها نصيبا".

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