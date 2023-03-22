خبير سياحى: مرسى علم مدينة عالمية تنافس شواطئ «المالديف»

جدة - نرمين السيد - ولفت إلى أن أبرز الأمثلة على ذلك، استقبال مطار مرسى علم 13 رحلة طيران من دول مختلفة أمس، موضحا أنه لم يتم الاعتماد على الأسواق بشكل معين بل على العكس، إذ بدأت السياحة المجرية والبلجيكية والسويسرية تنزل مصر، وهذا ما ساعد بشكل كبير للغاية على عودة قطاع السايحة بكامل طاقته خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "هذا الصباح" من تقديم أمل صالح وباسم طبانة عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مدينة مرسى علم تعد من أحسن مدن العالم التى تضاهى "المالديف"، لافتا إلى أن العالم بأكمله يولى اهتماما كبيرا بـ"مرسى علم"، لتميزها بالشعب المرجانية ورياضة الغوص، لذلك يكون الاهتمام بالساحة الشاطئية متركز في هذه المدينة.

وتابع الخبير السياحى، بأن مصر كانت تعتمد على السياحة الثقافية والشاطئية فقط، لاستقطاب الأجانب خلال فترة معينة، ولكن تم إدراك بعض الأنماط والأشكال الخاصة بالقطاع السياحى، التى لم تكن موجودة فى الأجندة السياحية مثل سياحات المؤتمرات والمهرجانات والتزحلق على الرمال فى الواحات وغيرها، وجاء ذلك بفضل جهود القيادة السياسة واهتمامها بقطاع السياحة.