جدة - نرمين السيد - أوضحت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" أن ألفاظ التهنئة المتبادلة بين المهنئين بقدوم مواسم العبادات كقولهم: "تقبَّل الله"، أو "كل عام أنتم بخير"، أو "رمضان كريم"، أمر مستحب، مضيفة أنه إذا إذا اجتمعت التهنئة بالأوقات والأحداث السعيدة، مع الدعاء بعموم الخير واستمراره، والبركة فى الأحوال والأوقات، كان ذلك أشد استحبابًا وأكثر أجرًا وأدعى لربط أواصر المودة بين المسلمين.





وكانت دار الإفتاء المصرية قد أعلنت عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، أن غدًا الأربعاء الموافق 22 مارس 2023 هو المتمم لشهر شعبان، وأن بعد غد الخميس الموافق 23 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك. وتنشر دار الإفتاء بصفة مستمرة عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" العديد من النصائح والفتاوى المستمدة من القرآن الكريم والسنة النبوية، وتعاليم الدين الإسلامى لفهم صحيح الدين وإرشادات عامة فى شتى مناحى الحياة كنصائح تربوية للآباء من أجل التربية السليمة لأبنائهم، وأيضًا نصائح للأزواج من أجل حياة زوجية سعيدة وتفاهم بين الطرفين والابتعاد عن الخلافات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الإفتاء: ألفاظ التهنئة «تقبل الله وكل عام وأنتم بخير ورمضان كريم» مستحبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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