توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 مارس 2023.. حظوظ ومفاجآت

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

حاول تغيير حيلاتك المهنية للأفضل طالما جاءتك الفرصة..

تفاءل بشأن تطور العلاقات مع شريك حياتك للأحسن.. اغتنم أى فرصة لزيادة دخلك أكثر.

برج الثور

حاول أخذ قسط من الراحلة حتى لا تشعر بالإرهاق الشديد، ما يؤثر على أداء مهامك.. تحتاج إلى الجلوس مع شريكك، لتقييم علاقتكما.. لا تنفق الأموال بإسراف على تجديد منزلك.

برج الجوزاء

اغتنم أى فرصة مهنية فى عملك.. يساعد التحدث مع شريكك على تقوية العلاقات بينكما.. حاول أن تتخلص من أى ديون تمنعك من فعل ما تريد القيام به.

برج السرطان

حاول السيطرة على أعصابك فى العمل..تحتاج أن تخبر شريكك حول ما تشعر به.. حاول الاستفادة من أفكارك لتحسين أحوالك المادية.

برج الأسد

اجتهد لتجنى ثمار النجاح فى عملك.. حاول أن تبعد عن أى علاقة عاطفية من الممكن أن تجلب لك المساوئ.. يساعدك العمل والاجتهاد على تحسين أحوالك المالية.

برج العذراء

حاول تجديد حياتك المهنية بعمل طرق غير تقليدية فى وظيفتك والبعد عن النمطية.. حاول تجنب العناد فى طريقة تعاملك مع شريكك.. حاول دائما أن تغتنم أى فرصة لزيادة دخلك.

برج الميزان

لا تشعر بالقلق أو الحيرة.. حاول التقارب مع شريك حياتك، واستمتع بذلك قدر الإمكان.. اسعى إلى إيجاد مصدر آخر لزيادة دخلك المادى.

برج العقرب

لا تتسرع فى البدء فى أى أعمال جديدة.. تفاءل بشأن الاستقرار والأمان فى علاقتك بشريكك.. عليك بالصبر والثبات فى مواجهة أى مشكلات مالية

برج القوس

عليك التركيز فى عملك، وتجنب المشاجرات مع زملائك.. تحتاج إلى الحديث مع شريكك حول علاقتكما.. حاول البحث عن فرصة عمل جديدة لتحسين دخلك.

برج الجدى

اسعَ جاهدًا لتحقيق أحلامك.. حاول أن تنجذب إلى شخص ما فى عملك.. لديك رغبة فى إنفاق كثير من الأموال؛ ولذلك كن حذرًا.

برج الدلو

طاقتك مرتفعة، حاول استعلالها فى تحقيق أهدافك.. حاول معالجة أى مشكلات مع شريكك بهدوء وصبر وثبات.. كن متفائلا فى حل أى مشكلات مالية تطرأ على عملك.

برج الحوت

تجنب أخذ الأمور على محمل شخصى.. حاول أن تتحلى بالصبر مع أى أزمات تواجهك مع شريكك.. تساعدك تطوير مهاراتك فى زيادة دخلك.