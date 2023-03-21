بالصدفة.. بريطانى يعثر على كنز ثمين خلال تنظيف مطبخ منزله (صور)

جدة - نرمين السيد - عثر الدكتور لوكا بودورث الذى يبلغ من العمر 29 عامًا على قطع أثرية قديمة ربما تعود إلى عام 1660 فى مطبخ منزله فى مدينة يورك بإنجلترا، وذلك خلال أعمال صيانة كان يقوم بها فى منزله، فأثناء ترميم المطبخ فوجئ بقطعة أثرية قديمة تعود إلى عام 1660.





ووجد بودورث قطعة أثرية غريبة على الجدران، وهى لوحة كبيرة، ولم يعتقد فى البداية أنها ذات قيمة، حتى تأكد من قيمتها الأثرية والتاريخية الكبيرة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "مترو" البريطانية. ووجد العمال فى المطبخ أثناء ترميمه اول قطعة صغيرة من اللوحة تحت خزانة المطبخ، وكانت اللوحة تحتوى على مشاهد من كتاب يعود لعام 1635، وهو كتاب للشاعر فرانسيس كوارليس، وبعد أيام من عملية الترميم، اكتشف اللوحة الكاملة فى المطبخ. وقال لوكا بودورث: "طوال سنوات طويلة اعتقدت أن هناك أمرًا ما بالحائط كان يزعزع استقرار المنزل، فقد حدثت الكثير من الأمور ووجد اكتشافات تؤكد ذلك، لكن لم أفكر مطلقًا أنه هناك لوحة ثمينة مثل هذه داخل الجدران".

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