صفقة لبيع نصف تراث مايكل جاكسون الموسيقى بـ900 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع Variety، فأن ورثة مايكل جاكسون أعلنوا نيتهم فى بيع نصف تراثه الموسيقى للفنان الراحل بحوالى 800 إلى 900 مليون دولار، فى حين أن التفاصيل الكاملة لا تزال قيد الكتمان.
ونقلت المصادر بأن سونى تتفاوض للحصول على 50 ٪ من التركة، بما فى ذلك أغانى جاكسون، وعائدات الموسيقى المسجلة، وعرض برودواى "MJ: The Musical".
ويعد التراث الموسيقى المسجل لجاكسون هو من بين أكثر كتالوجات الموسيقى ربحا فى تاريخ الترفيه.
يذكر أن فى عام 2016 دفعت شركة سونى 750 مليون دولار لشراء حصة ملك أغانى البوب، مايكل جاكسون، فى شركة موسيقية مشتركة.
ويملك المغنى الراحل 50 ٪ من أسهم شركة سونى ATV لبث الموسيقى كجزء من شراكة بدأت عام 1995.
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