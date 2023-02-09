ماسك: تركيا وعدتنا بإعادة إمكانية الوصول لـ «تويتر» قريبا

جدة - نرمين السيد - وكتب إيلون ماسك على تويتر: "أبلغت الحكومة التركية تويتر بأنه سيتم إعادة تمكين الوصول إليها قريبًا".

وقال مرصد "نتبلوكس" على الإنترنت فى وقت سابق إن تويتر تم تقييده فى تركيا ، بعد يومين فقط من الزلزال الذى بلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر وأودى بحياة أكثر من 11 ألفًا و500 شخص فى جنوب تركيا وشمال سوريا.

فيما يتعلق بالقيود المفروضة على "تويتر" ، قال مراقب مواقع التواصل الاجتماعى إن "تويتر" على شبكة الإنترنت كان مقيدًا "على العديد من مزودى الإنترنت فى تركيا".