دراسة: المتزوجون يتمتعون بصحة جيدة مقارنة بالعزباء

جدة - نرمين السيد - وأشار الباحثون إلى أن الزواج غير السعيد يجعل الأفراد يتمتعون بصحة جيدة مقارنة بالشخص الأعزب أو المطلق.
ولفت الخبراء إلى أن الأزواج يؤثرون على سلوك بعضهم البعض مثل اتباع الأنظمة الغذائية الصحية.
ووفقا لنتائج الأبحاث، فإن الزواج يتسبب فى عدد من الفوائد الصحية التى منها إطالة العمر وتقليل السكتات الدماغية والنوبات القلبية، وتقليل خطر الإصابة بالاكتئاب، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
ولفت الباحثون إلى أن المتزوجين يلجأون إلى تناول طعام صحى مقارنة بغير المتزوجين، كما يجعلون الأفراد أقل عرضة لارتفاع مستويات السكر فى الدم.
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