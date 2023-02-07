القاهرة الإخبارية- لمنافسة «ChatGPT».. جوجل تكشف عن منصة «Bard»

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة "جوجل" عن منصتها الذكية "Bard" لمنافسة "ChatGPT"، والتى ستتيح للمستخدمين إمكانية التواصل معها فى صورة أسئلة وإجابات، وتسهل عليهم الحصول على إجابات بشأن أسئلتهم المختلفة، اعتمادًا على نموذج جوجل اللغوى الضخم "LaMDA".





وذكرت "جوجل" فى بيان، أن منصة "Bard" الجديدة ستقدم للمستخدمين المعرفة والمعلومات المتاحة على الإنترنت، مدمجة فى قالب النماذج اللغوية الضخمة، حيث يقوم المستخدم بطرح الأسئلة على المنصة، وتقدم المنصة ردودا تحمل معلومات عالية الجودة ودقيقة، وفقا لما جاء فى قناة "القاهرة الإخبارية".

وترى "جوجل" أن منصتها الجديدة من الممكن استخدامها كمنصة للحصول على أفكار إبداعية، أو الحصول على طريقة لتبسيط العلوم والمعرفة لصغار السن، بالإضافة إلى الحصول على تحليل دقيق لكم ضخم من البيانات المتاحة على الإنترنت حول موضوع محدد، بشكل منظم ويسهل فهمه على المستخدم.

وأعلنت "جوجل" أن منصتها الجديدة متاحة للاستخدام فى إصدار يستخدم نسخة خفيفة من نموذج "LaMDA" اللغوى، بحيث لا تحتاج إلى قدرة عالية فى المعالجة، مما يسهل تشغيل المنصة على الكمبيوتر والهاتف، لإتاحة أكبر قدر من المشاركة والتفاعل معها.