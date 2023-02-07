واتساب بصدد إطلاق ميزة جديدة بشأن الدردشة (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - الآن يبدو أن النظام الأساسى يخطط لإحضار ميزة مماثلة إلى نوافذ الدردشة الخاصة به أيضًا، فوفقًا للتقارير، يطور "واتساب" ميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بتثبيت الرسائل داخل الدردشات حتى يتمكن المستخدمون من تثبيت الرسائل المهمة للوصول السريع.

يشير تقرير صادر عن بوابة معلومات واتساب "Wabetainfo"، إلى أن تطبيق المراسلة الفورية المملوك لشركة "ميتا"، سيطلق قريبًا ميزة جديدة ستمنح المستخدمين القدرة على تثبيت الرسائل داخل الدردشات والمجموعات.

سيساعد تثبيت الرسائل المستخدمين على تنظيم محادثاتهم وإبراز الرسائل المهمة للوصول السريع، وكذلك سيساعد على إبراز أى رسالة معينة.

وقال التقرير "باستخدام هذه الميزة، سيكون من السهل العثور على الرسائل المهمة فى أى محادثة. فى الواقع، بفضل أحدث إصدار من "واتساب بيتا" لنظام "أندرويد" 2.23.3.17، اكتشفنا أن هذه الميزة قيد التطوير لتحديث التطبيق فى المستقبل".

الميزة قيد التطوير حاليًا ومن المتوقع إصدارها فى التحديث المستقبلى للتطبيق، وبمجرد إصدارها، ستعمل أيضًا على تحسين التنظيم فى مجموعات الدردشة ذات حجم الرسائل الكبير، مما يسهل على المستخدمين الوصول إلى المعلومات المهمة.

ومع ذلك، لاستخدام هذه الميزة، سيتعين على كل من المرسل والمستقبل تحديث التطبيق بأحدث إصدار من "واتساب" للوصول إلى تحديثات الإصدار.

فى غضون ذلك، أصدر "واتساب" تحديثًا جديدًا لمستخدمى iOS مع سلسلة من الميزات الجديدة، حيث أتاح إنشاء صورة "واتساب" شخصية واستخدامها كملصقات وصور للملفات الشخصية.

لإنشاء صورة رمزية لتطبيق "واتساب" على نظام iOS، انتقل إلى إعدادات "واتساب"> الصورة الرمزية.

يمكن لمستخدمى iOS الآن أيضًا تسجيل مقاطع الفيديو على "واتساب" بدون استخدام اليدين عن طريق تمرير اليسار فى كاميرا "واتساب".

بالإضافة إلى ذلك، يشتمل التحديث الجديد أيضًا على ميزة تتيح للمستخدمين سحب وإفلات الصور من منصات أخرى إلى "واتساب" مما يسهل مشاركة الصور ومقاطع الفيديو والمستندات من التطبيقات الأخرى، كما أن ميزة "التراجع عن الحذف بالنسبة لى" متاحة أيضًا لمستخدمى iOS.

بالنسبة لتحديثات الخصوصية، يتيح تحديث "واتساب" لنظام iOS الجديد للمستخدمين التحكم فى من يمكنه عرض حالة الاتصال بالإنترنت الخاصة بهم.

لتغيير الإعدادات، انتقل إلى إعدادات "واتساب"> الخصوصية وحدد وانقر على "آخر ظهور وعلى الإنترنت".