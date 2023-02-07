توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 7 فبراير 2023.. مفاجآت جديدة

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج اليوم

برج الحمل

لا تجعل مهام عملك تشغلك عن أولوياتك الأخرى.. اشعر بمزيد من الحب تجاه شريك حياتك.. لا تنفق كثيرا من الأموال على التسوق، كن حذرًا.

برج الثور

لديك طاقة كبيرة تساعدك على إنجاز مهامك.. حاول التنزه مع أصدقائك المقربين... اسعَ جاهدًا لتحسين أحوالك المالية.

برج الجوزاء

يمكنك طلب المساعدة من زملائك.. تخطَّ العقبات مع شريكك بالتفاؤل والثقة.. عليك الحذر، من زيادة مصروفاتك مع أصدقائك.

برج السرطان

حان الوقت لإنجاز خطتك المؤجلة.. من الممكن أن يكون العشاء الرومانسى هو الحل لمشكلتك مع شريكك.. عليك الحذر من أى ديون تتراكم عليك.

برج الأسد

كن حذرًا أثناء تعاملك مع زملائك.. احمِ نفسك من مخاوفك عن طريق التحدث مع صديق قريب منك.. لا تنزعج بشأن حالتك المادية.

برج العذراء

كن دائما أكثر نشاطًا عن أى فترة ماضية.. حاول الاستفادة من أى مكالمة جيدة من شريكك؛ كى تسعد بها كثيرًا.. تفاءل بشأن حالتك المالية.

برج الميزان

عليك التركيز فيما تعمل ولا تشتت انتباهك.. ابتعد عن أى شخص يحاول إيقاعك بمشكلات مع شريكك.. تعامل مع أى مسؤولية تتطلب مزبدا من الأموال بهدوء وحكمة شديدة.

برج العقرب

لا تستسلم لأى عقبات فى العمل فمآلها الحل.. أنت بحاجة للإحساس بالأمان مع الشريك.. تفاءل بشأن أوضاعك المالية.

برج القوس

أنت بحاجة إلى الاسترخاء، لتجديد نشاطك.. تحتاج إلى الجلوس مع شريكك، لتقييم علاقتكما العاطفية.. حاول التخطيط لميزانية منزلك بترتيب الأولويات ثم ما بعدها.

برج الجدى

لا تقلق فلكل مجتهد نصيب من عمله.. ناقش ما يُحيرك مع شريك حياتك اليوم.. اجتهد لتحصل على مكافأة مالية من عملك.

برج الدلو

عالج أى ضغوطات فى عملك بالصبر والحكمة والحوار الهادئ.. اقترب من شريك حياتك بالكلام الرومانسى.. كن متفائلا بشان أوضاعك المالية.

برج الحوت

تحتاج إلى تطوير مهاراتك فى وظيفتك.. تشعر بثقة كبيرة تجاه شريكك.. أنت بحاجة إلى تقييم مصروفاتك المالية.