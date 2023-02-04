Reno 8 T 5G..  هاتف جديد من أوبو بكاميرا 108 ميجابكسل

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن يعرض الهاتف فى العاشر من فبراير الحالى، بالأسواق الهندية بمقابل 363 دولارا، على أن يتوفر بألوان الأسود، والذهبى المتدرج.

ويأتى الهاتف بكاميرا سيلفى تصل دقتها إلى 32 ميجابكسل، مع كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل، وشاشة ذات جوانب منحنية 2.5، بقياس 6.7 بوصة، من نوع OLED، وبدقة FullHD +.

وتدعم شاشة هاتف Reno 8 T 5G تحديث يبلغ 120 هرتز ومعدل أخذ عينات باللمس يبلغ 360 هرتز، يصل سطوعها إلى 950 شمعة، كما ويعمل بواجهة المستخدم ColorOS 13، والتى تعتمد على نظام أندرويد 13.

وتصل ذاكراة الوصول العشوائى لهاتف أوبو الجديد إلى 8 جيجابايت، فيما تبلغ سعة البطارية 4800 مللى أمبير فى الساعة، تدعم الشحن السريع وفقا لمعيار SuperVOOC بقدرة 67 وات.