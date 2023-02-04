عن عمر ناهز الـ88 عاما.. وفاة مصمم الأزياء باكو رابان

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة الأم لعلامة باكو رابان التجارية بويج - فى بيان أوردته قناة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم الجمعة: "يرغب بيت أزياء باكو رابان فى تكريم مصممنا والمؤسس وصاحب الرؤية الذى وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 88 عاما، وسيظل إرثه من بين أكثر شخصيات الأزياء شهرة فى القرن العشرين".

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