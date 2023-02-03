جلسات موسيقى علاجية لأطفال مستشفى 57357 (صور) 

جدة - نرمين السيد - وقرر هشام خرما تقديم هذه الجلسات إلى مستشفى 57357، بعدما قدم الصيف الماضى جلسات الموسيقى العلاجية على شواطئ الساحل والغردقة وسط حضور عدد كبير من محبى الموسيقى والتأمل.

وتعتبر جلسات الموسيقى العلاجية Music Therapy شكل جديد من الترفيه اللحظى، وهى فكرة يقودها هشام خرما بهدف التشجيع على استخدام الموسيقى للتأمل وتحسين الحالة المزاجية والنفسية.

هشام خرما، أطلق العديد من الألبومات الموسيقية والمقطوعات الفردية التى كانت تتصدر قوائم الأكثر استماعا حين إطلاقها.

أول ألبوماته الرسمية First Voyage "الرحلة الأولى" بالتعاون مع فيرجن ميجاستور وHybrid Records، بعد ذلك أطلق أرابيسك مع سونى ميوزيك بالتعاون مع كل من الموسيقار العالمى الفائز بالجرامى يانى، وشان أتيلا.