بحجم شاحنة.. مرور كويكب عند مسافة هى الأقرب للأرض

جدة - نرمين السيد - وبينت أو كويكب "بى يو 2023" مر بسلام، دون وقوع حوادث واستكمل مساره إلى الفضاء، فيما لم يتسدعى الأمر إرسال مهمة فضائية ترمى إلى تفجير الكويكب أو تحويل مساره عبر الصواريخ، وفق "العربية".
واقترب الكويكب بشدة من سطح الأرض، وقدرت مسافة ابتعاده بـ 3600 كيلو متر، ما يعنى أنه أقرب بكثير من أقمار اصطناعية كثيرة تدور حول كوكبنا.
وقال علماء إن "بى يو 2023" اقترب بشكل كبير من الطرف الجنوبى للولايات المتحدة الأمريكية عند الساعة 00.27 بتوقيت غرينتش.
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