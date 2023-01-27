لأول مرة.. أزياء ومقتنيات شاكيرا فى متحف جرامى 

جدة - نرمين السيد - قال جاسين إيمونز، كبير أمناء المتحف ونائب رئيس شؤون التنظيم فى متحف جرامى: "شاكيرا هى النجمة النادرة التى اكتشفت طريقة لمواصلة التطور كفنانة مع زيادة جمهورها الواسع معها، إنها جادة فى مجال الموسيقى، ومتحف جرامى متحمس لتقديم معرض ديناميكى يعكس ذكاءها وفنها".

يتضمن المتحف أيضا عرض قطعا أثرية من أرشيفها الشخصى، و3 أفلام أصلية.

وعلقت شاكيرا على هذه التجربة قائلة: "إنه لشرف كبير أن يتم عرض رحلة حياتى المهنية فى متحف جرامى، هذه القطع هى شهادة على العديد من اللحظات التى لا تمحى والتى أعتز بها، وأنا سعيد جدا لأن أكون قادرا على استعادة هذه الذكريات مع أولئك الذين يدعموننى ويستمرون فى دعمى كفنان".

شاكيرا تكتشف خيانة بيكيه لها من خلال علبة مربى

شاكيرا هى الفنانة اللاتينية الأكثر مشاهدة، وواحدة من أفضل 10 فنانات على الإطلاق على "يوتيوب" مع أكثر من 20 مليار مشاهدة، والأكثر بثا على منصة Spotify.