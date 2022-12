الرجال مهددون بالانقراض.. دراسة جديدة تكشف الأسباب (صور)

جدة - نرمين السيد - وأوضحت ورقة بحثية منشورة بمجلة "Proceedings of the National Academy of Sciences" أجريت على الفئران، بأن البشر كما هو الحال فى الثدييات الأخرى، تمتلك الإناث كروموسومين X، وللذكور كروموسوم X واحد وكروموسوم صغير يسمى Y.

ويحتوى X على حوالى 900 جينة تقوم بجميع أنواع الوظائف غير المرتبطة بالجنس، لكن Y يحتوى على عدد قليل من الجينات حوالى 55 والكثير من الحمض النووى غير المشفر.

لكن كروموسوم Y يحمل قوة لأنه يحتوى على جين بالغ الأهمية يبدأ نمو الذكور فى الجنين.

فى حوالى 12 أسبوعا بعد الحمل، يقوم هذا الجين الرئيسى بتشغيل الجين الآخر الذى ينظم تطور الخصية، وتصنع الخصية الجنينية هرمونات الذكورة "التستوستيرون ومشتقاته"، مما يضمن نمو الطفل كصبى.

واستخلصت الدراسة بأن تدهور كروموسوم Y، فى السنوات المقبلة يؤدى إلى انقراض الذكور.