«التاكسى الطائر».. أحدث اختراعات التنقل الجوى

جدة - نرمين السيد - وتخضع الطائرات الجديدة للاختبار حاليًا، وتعمل بالبطارية الكهربائية، وهى مصممة للإقلاع كالطائرة الهليكوبتر.

وحققت هذه الطائرات رفاهية كبيرة، فيما تكثر التساؤلات حول أى الأشخاص سيكون قادرًا على ركوبها، وهذا الأمر يعتمد بطبيعة الحال على تكاليف التذاكر.

ويعرف التنقل الجوى فى المناطق الحضرية بأنه الشئ الكبير القادم فى عالم النقل، لاسيما مع ميزة الطائرات الكهربائية التى تتخطى الطرق المزدحمة، بحسب ما نقلته "سكاى نيوز عربية".

وترجح شركة "مورجان ستانلى" المصنعة للطائرة، أن تنطلق إيرادات هذا النوع من الطائرات فى السوق ببطء، وسوف تصل قيمتها لـ 1 تريليون دولار بحلول عام 2040 و9 تريليون دولار بحلول عام 2050.

وأشارت شركة آرتشر أنها تستعد لبدء الإنتاج قريبًا فى جورجيا، بالقرب من مطار كوفينجتون المحلى.

وستعمل آرتشر فى منشأة تبلغ مساحتها 350 ألف قدم مربع قادرة على إنتاج ما يصل إلى 650 طائرة فى العام، وهناك مجال للنمو بمقدار 550 ألف قدم مربع إضافية، مما يتيح إنتاج ما يصل إلى 2300 طائرة فى العام.