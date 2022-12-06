واتساب يطرح ميزة جديدة لتوفير استهلاك الإنترنت

جدة - نرمين السيد - ويستعد تطبيق واتساب لطرح واحدة من الميزات المتعلقة بالصور، لزيادة استمتاع المستخدمين عند التعامل مع التطبيق.

ولفت التطبيق إلى أن تلك الميزة سيتم طرحها قريبا، ويُسمح للمستخدمين وضع صورة داخل صورة مما يسهل فرصة مشاهدة مقاطع الفيديو دون الحاجة إلى الدخول للموقع الأصلى.

وأوضح واتساب أن تلك الميزة الجديدة تساعد المستخدمين فى توفير استهلاك الإنترنت.

ويعمل واتساب حاليا على اختبار وضع صورة داخل صورة أصلية لمكالمات الفيديو، كما أنه تم رصدها خلال الإصدار التجريبى من iOS لهواتف أيفون.

أشارت الصحيفة "The Financial Express" إلى أن وضع صورة داخل صورة يسهل من تفاعل المستخدمين مع التطبيقات الأخرى أثناء إجراء مكالمة فيديو مع شخص ما، وتدعم ميزة واتساب الجديدة التطبيقات الأخرى مثل يوتيوبو تطبيق الفيديو Google Meet مما يحسن تجربة المستخدمين.