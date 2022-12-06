لسلوكهم العدوانى.. خنازير تتسبب فى حالة من الذعر بأوروبا

جدة - نرمين السيد - وكشف المزارعون عن معاناتهم فى مناطق الريف البريطانى بسبب سلوكيات الخنازير العدوانية.

وأشاروا إلى أن الخنازير تتسبب فى قتل الماشية والأغنام وأيضا البشر بسبب زيادة سلوكها العدوانى بشكل غير مسبوق.

ونتج عن سلوك الخنازير الوحشية حالة من الفوضى فى المدن الأوروبية بسبب مقاومتها للمارة لأجل إطعامهم، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

ولفتت التقارير إلى أن هناك زيادة فى أعداد الخنازير بمعدل 12 خنزير سنويا، كما أشارت إلى أنها تعيش فى المرتفعات الاسكتلندية.

وتحدث الأفراد عن معاناتهم بسبب انتشار الخنازير حولهم، وذكر أحدهم: "هناك 3 خنازير طوقت نعجة ووضعوها على ظهرها وكانوا حرفيا يمزقونها ويأكلونها".