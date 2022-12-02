جدة - نرمين السيد - كشفت دراسة أمريكية، عن أسباب شعور الإنسان بالتعب والإعياء عند الاستيقاظ صباحًا، حيث إنها أشارت إلى أن جودة النوم ومدته قد تكون لها تأثير أكبر على مستويات اليقظة فى الصباح مقارنة مع العوامل الوراثية.





وقال ماثيو ووكر الطبيب المتخصص فى علم النوم بـ جامعة كاليفورنيا والباحث فى الدراسة، إنه يمكن أن تكون هناك صلة وثيقة بشكل خاص فى سياق التعليم، حيث تكون اليقظة ضرورة لاكتساب المعرفة بشكل فعال فى الفصل الدراسى، مشيرًا إلى أن تأخير أوقات الدراسة وتجنب وجبة الفطور عالية الاستجابة لنسبة السكر يمكن أن يؤدى إلى اليقظة طوال الصباح. كما يؤثر القصور الذاتى فى النوم على سلامة العمال فى المهن الخطرة أو يؤدى إلى اتخاذ قرار خاطئ على مستوى موظفى خدمة الطوارئ. وفحصت الدراسة تأثير تركيبة المغذيات الكثيرة فى وجبة الإفطار على اليقظة فى الصباح فقدموا وجبات إفطار مطابقة للسعرات الحرارية من تركيبات غذائية مختلفة، توصلوا إلى أن استهلاك وجبة إفطار عالية الكربوهيدرات بمستويات أعلى من اليقظة فى الصباح مقارنة بالوجبات المرجعية، وهو مقياس لتأثير تناول الطعام على مستويات السكر مرتبطا بزيادة اليقظة فى الصباح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دراسة أمريكية تكشف سبب الشعور بالتعب عند الاستيقاظ مبكرًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.