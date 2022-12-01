المصريون جمعوا 40 مليونا لعلاجها.. الطفلة سيلين تحصل على أغلى حقنة بالعالم

جدة - نرمين السيد - غمرت حالة من السعادة العارمة قلوب الطفلة سيلين، مريضة ضمور العضلات بعد اكتمال مبلغ علاجها، الشهر الماضى، واكتملت الفرحة اليوم بعد إعطاء الطفلة حقنة الدواء التى تعد الأغلى فى العالم.







ونشرت روان حمدى، والدة الطفلة سيلين عبر حسابه الشخصى على موقع "فيسبوك"، قائلة: "الحمد لله حتى يبلغ الحمد منتهاه.. سيلين تم حقنها بعقار Zolgensma الحقنة الأغلى فى العالم، نحب نطمن كل الناس الحمدلله سيلين بخير ولكن مازالت فى العناية بالمستشفى لفترة حتى نطمئن على وضعها الطبى، كان حلم بعيد ولكن بفضل الله ثم دعمكم قدرنا وبعد أكتر من 6 شهور من التعب والمعاناة أننا نوصلها لعلاجها.. شكرًا لكل من ساهم ولو بكلمة بيكم قدرنا نعدى أكبر وأصعب عقبة فى رحلة علاج سيلين الطويلة، مضيفة: "بدعواتكم هنقدر نعدى باقى الطريق على خير إن شاء الله ونشوفها كلنا بتمشى ونفرح ققلوبكم زى ما فرحتونا". وتابعت والدة الطفلة سيلين: "ياارب تم شفاء بنتنا على خير وتكون فاتحة خير وباب أمل على كل الأطفال المصابون بنفس المرض وربنا يشفى جميع الاطفال".

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