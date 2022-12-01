وأوضح بروتون فى اتصال بالفيديو مع إيلون ماسك، أنه مازال هناك عمل ضخم أمامهم لجعل المنصة تتماشى مع قواعد بروكسل، بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".
ونشر بروتون على منصة "ماستودون" المنافسة رابطًا لبيان حول المحادثة جاء فيه: "أرحب بتصريحات إيلون ماسك عن اعتزامه جعل تويتر 2.0 جاهزًا"، للتماشى مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبى فى بروكسل، وتابع: "لكن لنكن واضحين أيضًا، مازال هناك عمل ضخم أمامنا".
وأضاف المفوض الأوروبى لشؤون السوق أنه سيتعين على تويتر تنفيذ سياسات شفاقة وتعزيز الإشراف على المحتوى وحماية حرية التعبير ومعالجة المعلومات الكاذبة بحزم والحد من الإعلانات المستهدفة، بحسب ما نقلته
العربية".
ولم يرد ماسك بشكل مباشر على منشور بروتون، لكنه وافق على تغريدة منفصلة ردًا على مستخدم آخر، على أن تويتر تحت الإدارة السابقة "فشلت فى مسألتى الثقة والأمان لفترة طويلة جدًا".
كما تعهد أن "تويتر 2.0 سيكون أكثر فعالية وشفافية وإنصافًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رسالة بالغة الأهمية من الاتحاد الأوروبى لإيلون ماسك بشأن «تويتر» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.