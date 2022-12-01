رسالة بالغة الأهمية من الاتحاد الأوروبى لإيلون ماسك بشأن «تويتر»

جدة - نرمين السيد - وجه المفوض الأوروبى لشؤون السوق، تييرى بروتون، رسالة تحذيرية للملياردير الأمريكى إيلون ماسك، اليوم الأربعاء، قائلًا إن عليه بذل المزيد من الجهود لمكافحة المعلومات الكاذبة من أجل الامتثال لقانون الاتحاد الأوروبى.





وأوضح بروتون فى اتصال بالفيديو مع إيلون ماسك، أنه مازال هناك عمل ضخم أمامهم لجعل المنصة تتماشى مع قواعد بروكسل، بحسب ما ذكرته وكالة "فرانس برس".

ونشر بروتون على منصة "ماستودون" المنافسة رابطًا لبيان حول المحادثة جاء فيه: "أرحب بتصريحات إيلون ماسك عن اعتزامه جعل تويتر 2.0 جاهزًا"، للتماشى مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبى فى بروكسل، وتابع: "لكن لنكن واضحين أيضًا، مازال هناك عمل ضخم أمامنا".

وأضاف المفوض الأوروبى لشؤون السوق أنه سيتعين على تويتر تنفيذ سياسات شفاقة وتعزيز الإشراف على المحتوى وحماية حرية التعبير ومعالجة المعلومات الكاذبة بحزم والحد من الإعلانات المستهدفة، بحسب ما نقلته

العربية".

ولم يرد ماسك بشكل مباشر على منشور بروتون، لكنه وافق على تغريدة منفصلة ردًا على مستخدم آخر، على أن تويتر تحت الإدارة السابقة "فشلت فى مسألتى الثقة والأمان لفترة طويلة جدًا".

كما تعهد أن "تويتر 2.0 سيكون أكثر فعالية وشفافية وإنصافًا".