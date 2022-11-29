السهر أمام التلفزيون.. عقاب غريب من زوجين لطفلهما

جدة - نرمين السيد - وعاقب الزوجان الطفل بسبب مشاهدته للتلفزيون لفترة طويلة، وقررا الثنائى جعله يقظا طوال الليل للمشاهدة.

وتسبب ذلك العقاب فى إثارة حالة من الجدل عبر السوشيال ميديا، لأن أغلب أولياء الأمور يتحكمون فى الساعات التى يجلسها الطفل أمام التلفزيون ويعاقبونه بعد مشاهدته لفترة ما.

وأجبر الأب والأم طفلهما البالغ من العمر 8 سنوات على الاستيقاظ طوال الليل حتى يشاهد ما يريده.

ولجأ الوالدين إلى ذلك القرار بعد الطلب من طفلهما بإنهاء الواجبات المدرسية والنوم فى الفراش فى الساعة 8.30 مساء، ولكنهما تفاجئا بأنه لم يدخل فراشه بالموعد المحدد ولم يقم بواجبه.

ولم يندفعا الزوجان إلى توبيخه بل قام والديه بتشغيل التلفزيون وأخبراه أن يواصل مشاهدة برامجه المفضلة.

وجاء بالفيديو وهو سعيد بذلك القرار حتى بدأ يكافح لأجل الاستيقاظ وحاول مرارا وتكرارا الذهاب لغرفته للنوم إلا أن والدته تعيده وتجبره على مشاهدة المزيد حتى بدأ فى البكاء والتوسل لوالدته للسماح له بالنوم.

فبدا من خلال المقطع المنتشر أنه ارتاح لهذا القرار، ولكن مع مرور الوقت، يظهر الطفل وهو يكافح من أجل البقاء مستيقظًا.