ماسك: «أبل» هددت بحذف تويتر من متجر التطبيقات

جدة - نرمين السيد - شن إيلون ماسك، الملياردير الأمريكي، رئيس شركة "تويتر"، هجومًا عنيفًا ضد شركة "آبل"، لرغبتها فى مسح تطبيق موقع التواصل الاجتماعى الشهير من متجر التطبيقات الخاص بهواتفها أيفون.





وقال ماسك، عبر سلسلة من التغريدات عبر حسابه بـ"تويتر"، إن آبل أوقفت معظم إعلاناتها بـ"تويتر"، متهمًا إياها بالتلويح بإمكانية حذف المنصة من متجر تطبيقات هواتفها الذكية. واتهم آبل بممارسة ما وصفه بـ"الرقابة"، موجهًا انتقادات لاذعة لبعض سياسات الشركة الأمريكية، فيما يخص فرض الرسوم على مبيعاتها على المتجر الخاص بالتطبيقات. يأتى ذلك فى الوقت الذى يشهد فيه موقع "تويتر" تراجعًا واضحًا فى عائدات الإعلانات، بسبب الضغط الذى يتعرض له الموقع من النشطاء المعلنين.

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