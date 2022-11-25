البرازيل تستولى على أجهزة «Iphone» من المتاجر المعتمدة

جدة - نرمين السيد - كشف تقرير صادر عن مدونة "Tecnoblog" التقنية، أنه تم الاستيلاء على مئات من أجهزة "Iphone" فى البرازيل، من بائعى التجزئة المعتمدين من "Apple" ومتاجر شركات الشحن، بسبب عدم وجود أجهزة شحن مع أجهزة "Iphone".





وقالت وزارة العدل البرازيلية، إنه تم تطبيق غرامة قدرها 12.274.500 ريال برازيلى، وإلغاء تسجيل الهواتف الذكية التى تحمل علامة "Iphone" التجارية المطروحة فى السوق من طراز "Iphone 12"، والتعليق الفورى لتوريد جميع الهواتف الذكية التى تحمل علامة "Iphone"، بغض النظر عن الطراز أو الجيل غير المصحوب بالشاحن، وقد تم استئناف بيع أجهزة "Iphone" فى النهاية، لكن لدى الشركة الأمريكية الآن مشكلة أخرى فى البرازيل.

من جهتها قدمت شركة "Apple" طلبًا قضائيًا يضمن بيع أجهزة "Iphone" فى البرازيل، ومع ذلك، فى بيان لها ذكرت الشركة الأمريكية، أن مصادرة أجهزة "Iphone" لم تكن غير قانونية ولكنها طلبت من المحكمة السماح ببيع أجهزة "Iphone" حتى يتم تسوية النزاع القانونى.

وفقًا لتقرير صادر عن مجلة "Macmagazine"، أوضح أحد القضاة أنه سيُسمح لشركة "Apple" ببيع أجهزة "Iphone" فى البرازيل حتى صدور حكم نهائى، ووفقًا للتقرير، وقال القاضى: "المُنظم البرازيلى كان يسىء استخدام سلطته، والشركة الأمريكية لا تنتهك أى حقوق للمستهلك".

من جانبها، أكدت شركة "Apple"، أن عملائها يعرفون الخيارات المختلفة لشحن أجهزتهم وتوصيلها، وأنها ستفوز بالنزاع القانونى.

يذكر أن شركة "Apple" توقفت عن توفير شواحن مع هواتف "Iphone" الجديدة، حيث يتوفر مع الهواتف كابل شحن فقط، وفى سبتمبر الماضى، أمرت البرازيل بتعليق جميع مبيعات "Iphone" فى البلاد وغرمت شركة "Apple" أيضًا.