ما عدة المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها؟.. الإفتاء توضح

جدة - نرمين السيد - وأشارت دار الإفتاء إلى أن عدة الحامل تنقضى بوضع الحمل مطلقًا، سواء أكانت الفرقة بالوفاة أم بغيرها، قال الله تعالى: (وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) "الطلاق: 4". وأكدت دار الإفتاء أن هذه الآية تتناول بعمومها المتوفى زوجها وغيرها. وانهت دار الإفتاء حديثها بقول "والله سبحانه وتعالى أعلم".

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