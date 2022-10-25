عاجل- عطل فنى يضرب واتساب

جدة - نرمين السيد - واشتكى العديد من مستخدمى تطبيق واتساب منذ دقائق لوجود عطل تقنى.
وأشار المستخدمون إلى أن الرسائل الفردية لا تصل إلى الشخص الآخر، وذلك من خلال ظهور علامة واحدة بدلا من اثنين.
ونتج عن ذلك العطل توقف إرسال واستقبال الرسائل والصور والفيديوهات.
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