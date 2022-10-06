بـ 4 ألوان.. جوجل تطرح الجيل الثانى من جرس الباب الذكى Nest Doorbell

جدة - نرمين السيد - ويأتى جرس الباب السلكى من جوجل بحجم أصغر بنسبة 30% مقارنة بالإصدار الذى يعمل بواسطة بطارية، مما أنه سيكون من السهل وضع الجهاز فى المساحات الضيقة، وتتميز الكاميرا الموجودة بالجرس بتقنية HDR.

وأوضحت الشركة أن الجهاز تم اختباره فى ظروف مختلفة لضمان صور واضحة، بالإضافة إلى التخلص من تأثير عين السمكة.

وتستطيع الكاميرا تحديد نوع الهدف الذى يظهر فى الإطار ويمكنها التعرف على ما إذا كان شخصًا أو حيوانًا أو مركبة، مما يسهل على المستخدمين تلقى التنبيهات لأنواع معينة من المشغلات، مما يقلل من الرسائل غير المرغوب فيها.

وينطلق الجهاز بسعر 180 دولارًا، ويأتى بميزة "تحدث واستمع"، كما يحتوى على خيار لتشغيل الرسائل المسجلة مسبقًا لزوار المنزل.