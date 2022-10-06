جدة - نرمين السيد - ويأتى جرس الباب السلكى من جوجل بحجم أصغر بنسبة 30% مقارنة بالإصدار الذى يعمل بواسطة بطارية، مما أنه سيكون من السهل وضع الجهاز فى المساحات الضيقة، وتتميز الكاميرا الموجودة بالجرس بتقنية HDR.
وأوضحت الشركة أن الجهاز تم اختباره فى ظروف مختلفة لضمان صور واضحة، بالإضافة إلى التخلص من تأثير عين السمكة.
وتستطيع الكاميرا تحديد نوع الهدف الذى يظهر فى الإطار ويمكنها التعرف على ما إذا كان شخصًا أو حيوانًا أو مركبة، مما يسهل على المستخدمين تلقى التنبيهات لأنواع معينة من المشغلات، مما يقلل من الرسائل غير المرغوب فيها.
وينطلق الجهاز بسعر 180 دولارًا، ويأتى بميزة "تحدث واستمع"، كما يحتوى على خيار لتشغيل الرسائل المسجلة مسبقًا لزوار المنزل.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ 4 ألوان.. جوجل تطرح الجيل الثانى من جرس الباب الذكى Nest Doorbell على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.