ملكة الدنمارك تبرر قرارها التاريخى: أنا آسفة

جدة - نرمين السيد - وقالت ملكة الدنمارك: "لقد اتخذت قرارى كملكة وأم وجدة، لكن كأم وجدة، فقد قللت من مدى تأثر ابنى الأصغر وعائلته بهذا القرار، هذا يترك انطباعًا كبيرًا، وأنا آسفة لذلك".

وتابعت: "لا ينبغى أن يشك أحد فى أن أبنائى وزوجاتهم وأحفادى هم أعظم سعادتى واعتزازى، آمل الآن أن نتمكن كعائلة من إيجاد السلام لنجد طريقنا من خلال هذا الوضع".

وكانت ملكة الدنمارك مارجريت الثانية، التى تبلغ من العمر 82 عامًا، قررت تجريد 4 من أصل 8 أحفاد لها من ألقابهم الملكية.

وأشارت الملكة فى بيان إلى أنه فى الأيام الأخيرة كانت هناك ردود فعل قوية على قرارها بشأن الاستخدام المستقبلى للألقاب لأطفال الأمير يواكيم الأربعة.

وأضافت: "هذا يؤثر بالطبع"، وفقًا لما ذكرته شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية.

وأوضحت الملكة أنه قد مضى وقت طويل على قرارها، مع مرور 50 عامًا على العرش، من الطبيعى أن ننظر إلى الوراء وإلى الأمام، لافتة إلى أن من واجبها ورغبتها كملكة أن تضمن أن النظام الملكى يشكل نفسه دائمًا بما يتماشى مع العصر، فى بعض الأحيان، يعنى هذا أنه يجب اتخاذ قرارات صعبة، وسيكون من الصعب دائمًا العثور على اللحظة المناسبة.

وأكدت ملكة الدنمارك أنها أجرت التعديل للسماح لأفراد العائلة المالكة الصغار بأن يعيشوا حياة طبيعية أكثر، بينما اتبعت قرارًا مشابهًا من قبل العائلات المالكة الأخرى لتقليص حجم الملكية.

وتابعت: إن حمل اللقب الملكى ينطوى على عدد من الالتزامات والواجبات التى تقع فى المستقبل على عائق عدد أقل من أفراد العائلة المالكة.

يذكر أن ولى العهد فريدريك، الابن الأكبر للملكة، هو الأول فى ترتيب ولاية العرش، وابنه الأكبر، الأمير كريستيان، هو الثانى فى الترتيب، ورغم القرار فإن كل من أبناء فريدريك الأربعة احتفظوا بألقابهم.

وشعر الأمير يواكيم "والد الأبناء الأربعة" بشىء من الغضب، بسبب قرار الملكة الذى صدر قبل أيام.