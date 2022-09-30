ميتا تتجه لخفض عمليات التوظيف

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة بلومبرج أن مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة Meta أعلن عن خطط لتجميد التوظيف وإعادة هيكلة بعض المجموعات داخل الشركة.
كما تخطط Meta لتقليص الميزانيات على نطاق واسع داخل الشركة ، بما فى ذلك الفرق التى كانت تستثمر فيها مؤخرًا.
لقد ألقت Meta الكثير من الثقل وراء الواقع الافتراضى VR وخلق metaverse الخاص بها فى الأشهر الأخيرة وهى تتدافع أيضًا لبناء نموذج قصير لمنتجات الفيديو، مثل Reels، لكى تتمكن من منافسة تطبيق تيك توك TikTok.
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