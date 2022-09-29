جدة - نرمين السيد - وتدعى العروسة الأجنبية "مورجان روسينكو" التى قررت تعديل فستانها للتألق فى ليلة زفافها. وأشارت العروسة إلى أنها لم تستعن بفستان آخر مريح لتناول العشاء ليلة زفافها. وقررت الأجنبية قص فستانها الطويل المكون من طبقات عدة ذات الخامة الشيفون، نتيجة لشعورها بالحر الشديد بعد الرقص مع العريس والأصدقاء. وبالفعل جعلت إحدى وصيفاتها تقص فستان زفافها بنصفين، بدلا من البحث عن آخر بديل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فى حفل زفافها.. فتاة تقص فستانها لنصفين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.