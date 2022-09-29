تحذيرات جديدة من البرامج الضارة فى ألعاب الفيديو

جدة - نرمين السيد - وحذر خبراء الأمن اللاعبين عبر الإنترنت من البرامج الضارة التى تظهر وقتها.

وأوضح الخبراء أن تلك البرامج قد تتسبب فى عمليات السرقة من خلال التمكن من الدخول على الخدمات المصرفية.

وأشاروا إلى أن برنامج "Erbium" الذى يتم الترويج له أثناء اللعب على أنه أداة مساعدة تقدم حيل للاعبين لتخطى المستويات فى ألعاب الفيديو.

وعند تنزيل "Erbium" يقوم بسرقة البيانات المخزنة فى متصفحات الويب سواء كلمات المرور أو بطاقات الائتمان وملفات تعريف الارتباط، كما يمكن أخذ لقطات لكل ما يحدث بالجهاز، وفقا لما جاء فى "ذا صن" البريطانية.