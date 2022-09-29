«أصبحت حياتى كالحجيم».. هندى يشعر بالتعاسة بعد فوزه بـ 250 مليون روبية!

جدة - نرمين السيد - ومن الطبيعى شعور الهندى بالفرحة والسعادة بعد فوزه بذلك المبلغ، ولكن حدث العكس.

وكشف عن شعوره بالتعاسة عند فوزه بـ 250 مليون روبية، معلقا: "حياتى أصبحت كالجحيم".

وأشار إلى أن حياته باتت مليئة بالفوضى بسبب كثرة ملاحقة الناس له فى كل مكان باستمرار محاولا الهروب منهم، وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ستار".

وعند فوزه بالمبلغ الهائل، أعرب عن سعادته ولكن سرعان ما تحول ذلك الشعور إلى التعاسة.

وعلق الهندى للصحيفة، وقال: "الآن لا يمكننى مغادرة المنزل، ولا يمكننى الذهاب إلى أى مكان، طفلى مريض ولا يمكننى اصطحابه إلى الطبيب، وكل ما استطيع قوله للجميع هو أننى لم أحصل على أى أموال حتى الآن، ويبدو أن لا أحد يفهم مشكلتى".

وأضاف أنه لم يستلم النقود حتى الآن، موضحا أن الحكومة ستحصل على ثلثها كضرائب كما أنه لا يعرف متى يحصل عليها.