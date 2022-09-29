اكتشاف معادن فى تكوين رسوبى يعود لأكثر من 500 مليون عام فى السودان

جدة - نرمين السيد - كشف فريق جيولوجى سودانى عن أقدم تكوين رسوبى بحرى شمالى البلاد، يرجع عمره لأكثر من 500 مليون سنة خلال "العصر الكامبرى"، مؤكدا أن اكتشاف التكوين يدل على غنى هذه المناطق بالعديد من المعادن.





وقالت وزارة المعادن بـ السودان فى بيان، أمس الأربعاء، "تمكن فريق من إدارة الجيولوجيا الإقليمية التابعة للإدارة العامة المسوح الجيولوجية بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، وهى الذراع الفنى لوزارة المعادن، من اكتشاف أقدم تكوين رسوبى بحرى فى السودان يرجع عمره إلى العصر الكامبرى أى حوالى أكثر من 500 مليون سنة، وقد سمى هذا التكوين بـ الباردة وأبو طليح".

وأشارت الوزارة إلى أن الفريق حدد عمر التكوين الرسوبى حسب "أحفورية تتبع شعبة الإسفنجيات sponges تسمى بالقدحيات القديمة archaeocyatha، وهى عبارة عن أصناف منقرضة بانية للشعاب تعيش فى البيئات البحرية، كانت موجودة فى بداية العصر الكامبرى وانقرضت فى نهايته أى يرجع عمرها إلى أكثر من 500 مليون سنة".

وأضافت الوزارة أن "الفريق البحثى بقيادة جيولوجى مستشار الدكتور الشيخ محمد عبد الرحمن والجيولوجيين طارق جلال محمد، اشرف محمد خيرى، خالد عبد الرحمن على، إبراهيم خليفة ابراهيم، أحمد طارق عبد الرحمن ونور الدين حسن بدأ فى التخريط الجيولوجى بولاية نهر النيل، شمالى السودان فى العام 2015 بعد الدراسة التفصيلية حيث تمت ملاحظة إمكانية وجود بيئات بحرية قديمة ضحلة أوعميقة من خلال ما تم اكتشافه من أحفوريات مرئية ومجهرية".

وأكد الفريق أن "وحدة الرسوبيات والأحافير ب الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية عكفت على استقطاع جزئية جبال الباردة وأبو طليح، وعملت على دراستها دراسة تفصيلية من خلال تكليف مأمورية جيولوجية فى العام 2017 للتخريط التفصيلى، وتم أخذ عينات سطحية ومجهرية وتحليلها خارج البلاد، فى المغرب، لتأتى نتائج العينات الصخرية والمجهرية مشجعة لحسم البيئة البحرية الضحلة والعميقة فى أعمال الأبحاث التى استمرت 5 سنوات، حتى توجت بنشرها فى مجلة علوم الأرض من مركز مادريج للنشر وهو مركز عالمى مختص بنشر الأوراق العلمية".

ولفت الفريق الجيولوجى إلى أنه، وخلال هذه الأعوام، تم مناقشة محتويات البحث مع مختصين عالميين، وبعدها تمت دراسة الورقة دراسة تخصصية من قبل الباحثين الجيولوجيين التابعيين للمجلة، مؤكدا أن أهمية البحث العلمية تكمن فى حسم بيئة تكوين المنطقة البحرية مما يقود إلى المعادن المتوقع وجودها فى البيئات الترسيبية البحرية وهى أغلبها خامات تدخل فى صناعة خامات سوائل الحفر إلى جانب الأهميه الاقتصادية فى توطين صناعة خامات البنتونايت والبارايت وكربونات الكالسيوم والسيليكا بالسودان وانتاجها بواسطة الابحاث الجيولوجية.

وأوضح الفريق الجيولوجى أنه وبعد النتائج المشجعة كان لابد من عمليات الحفر "الآبار الترنشات"، للتأكد من خامات معادن سوائل الحفر مثل البنتونايت والبارايت والرمال البيضاء وكربونات الكالسيوم، فكانت مأمورية الحفر فى يناير عام 2021، حيث تم حفر 12 ترنش وأخذ عينات للتحليل الخارجى XRD&XRF Analysis" وأظهرت العينات شذات لمعدن البارايت والفيرموكلايت والبنتونايت "صودى وكالسى" وامتدادات الرمال البيضاء لاعماق بعيدة، وتم رسم الترنشات وتحديث الخارطة الجيولوجية التفصيلية.