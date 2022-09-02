تونس تفوز بالجائزة الأولى للبطولة الدولية الأولى للاختراع والبحث العلمى

جدة - نرمين السيد - فازت تونس بالجائزة الأولى للبطولة الدولية الأولى للاختراع والبحث العلمى، التى أقيمت بتونس، مساء أمس، فى إطار فعالية "تيكاد للتجديد 2022"، على هامش مؤتمر طوكيو الدولى للتنمية بإفريقيا "تيكاد 8".





ومنحت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن الجائزة الأولى فى فئة المخترعين إلى بسمة حاج قاسم الأستاذة الجامعية والباحثة فى مركز البيوتكنولوجيا بصفاقس لاختراعها عقار قوى مضاد للنزيف. وحصد الجائزة الثانية فريق من المملكة العربية السعودية لاختراعه أداة تشخيصية للعين، والثالثة لفريق من الكويت. تيكاد 8: اتفاقية لتعزيز الشراكات مع القطاعين الخاصين اليابانى والإفريقى وفى فئة "الباحث"، منحت الجائزة الأولى لفريق تونسى مكون من خمسة أعضاء عن تطبيق بحث حول التقنيات الطبية للمساعدة على تشخيص الأمراض الدقيقة، وذهبت الجائزة الثانية والثالثة من نفس الفئة إلى الأردن.

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