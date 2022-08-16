شبيه إيلون ماسك فى الصين يذهل رواد السوشيال ميديا (فيديو)

جدة - نرمين السيد - كان ذلك فى ديسمبر من العام الماضى عندما انتشر أحد مقاطع الفيديو التى نشرها الرجل الذى يُعرف الآن باسم "يى لونج ماسك" على قناة "Douyin" الصينية على نطاق واسع.
وشوهد فى الفيديو مرتديا معطفا أسود وهو يقف بجانب سيارة سوداء، لقد وصفه الكثيرون بأنه توأم إيلون ماسك المتطابق بسبب تشابهه المذهل مع إيلون ماسك الحقيقى.
إيلون ماسك
فى الآونة الأخيرة ، انتشر مقطع فيديو آخر يظهر فيه "يى لونج ماسك" على الإنترنت، حيث يمكن رؤيته يتحدث بصوت مختلف تمامًا عن الرئيس التنفيذى لشركة "تسلا".
المقطع الذى تبلغ مدته 8 ثوانٍ والذى تم نشره على "غنستجرام" بواسطة مستخدم يُدعى "Udubria Isaac" فى 1 يونيو قد سجل أكثر من 17 مليون مشاهدة بالفعل.
وعلى الرغم من أنه يبدو وكأنه مقطع فيديو قديم ، إلا أن مستخدمى الإنترنت لا يمكنهم التوقف عن مشاهدته.
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